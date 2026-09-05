PRE PODNE SUNČANO, A ONDA NAGLI PREOKRET Hitno se oglasio RHMZ: U ovim delovima zemlje stižu i pljuskovi (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 33 do 37 °S.
Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a vetar će biti u skretanju na severozapadni i pojačanju, pa se kasnije posle podne i tokom večeri očekuju jaki udari od 10 do 17 m/s.
VREME NAREDNIH DANA
Do kraja prve dekade septembra pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 29 do 35 °S.
Od 10.09.2026. prognoziraju se češći prodori vlažnijeg i svežijeg vazduha sa zapada i severozapada Evrope koji će ublažiti toplotni stres, kao i pritisak na društveno - ekonomske sektore osetljive na meteorloške uslove, ali i umanjiti rizike od požara na otvorenom prostoru. - stoji na sajtu RHMZ.
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