STIGLO UPOZORENJE ZA SVE VOZAČE: Evo koje deonice treba da izbegavate
VOZAČE tokom predstojećih dana očekuje više izmena u režimu saobraćaja na državnim putevima i auto-putevima, a najveće ograničenje biće na putu Požega-Ivanjica, gde će zbog asfaltiranja kolovoza saobraćaj biti potpuno obustavljen.
Na državnom putu I B reda broj 21, na deonici Požega-Ivanjica, u mestu Dubrava, saobraćaj će biti obustavljen od 6. septembra u 8 časova do 7. septembra u 6 časova.
Vozači će u tom periodu koristiti alternativni pravac Ivanjica - Kotraža - Guča - Arilje - Prilike, i to u oba smera.
Privremena potpuna obustava biće uvedena i 6. septembra na putu Brežđe-Divčibare, od mesta Krčmar do skretanja ka Kraljevom stolu, zbog održavanja biciklističke trke "Memorijal poručnika Siniše Radića i poručnika Željka Savičića". Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 11.30 časova, uz alternativne pravce i asistenciju saobraćajne policije.
Radovi će biti izvođeni i na auto-putu Beograd-Novi Sad. Na deonici između petlji Maradik i Inđija, u smeru ka Beogradu, 7. septembra od 7 do 15 časova biće zatvorene vozna i zaustavna traka, dok će 8. septembra u istom terminu biti zatvorena preticajna traka.
U zoni petlje Smederevo, u smeru ka Beogradu, do 14. septembra u 12 časova traju radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz pravca Niša ka Smederevu. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.
Na deonici od petlje Beograd do petlje Lasta, u smeru Niš-Novi Sad, 7. septembra od 7 do 15 časova obavljaće se radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu, zbog čega će biti zauzeta zaustavna traka.
Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.
(Blic)
Preporučujemo
VOZAČI, OPREZ! Radovi su u toku na ovim putnim deonicama
03. 09. 2026. u 09:51
OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U BEOGRADU: Radovi menjaju trase gradskog prevoza
15. 08. 2026. u 12:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)