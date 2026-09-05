Društvo

STIGLO UPOZORENJE ZA SVE VOZAČE: Evo koje deonice treba da izbegavate

В.Н.

05. 09. 2026. u 09:59

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VOZAČE tokom predstojećih dana očekuje više izmena u režimu saobraćaja na državnim putevima i auto-putevima, a najveće ograničenje biće na putu Požega-Ivanjica, gde će zbog asfaltiranja kolovoza saobraćaj biti potpuno obustavljen.

СТИГЛО УПОЗОРЕЊЕ ЗА СВЕ ВОЗАЧЕ: Ево које деонице треба да избегавате

Foto: Pavel Iukhimetc/Alamy/Profimedia

Na državnom putu I B reda broj 21, na deonici Požega-Ivanjica, u mestu Dubrava, saobraćaj će biti obustavljen od 6. septembra u 8 časova do 7. septembra u 6 časova.

Vozači će u tom periodu koristiti alternativni pravac Ivanjica - Kotraža - Guča - Arilje - Prilike, i to u oba smera.

Privremena potpuna obustava biće uvedena i 6. septembra na putu Brežđe-Divčibare, od mesta Krčmar do skretanja ka Kraljevom stolu, zbog održavanja biciklističke trke "Memorijal poručnika Siniše Radića i poručnika Željka Savičića". Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 11.30 časova, uz alternativne pravce i asistenciju saobraćajne policije.

Radovi će biti izvođeni i na auto-putu Beograd-Novi Sad. Na deonici između petlji Maradik i Inđija, u smeru ka Beogradu, 7. septembra od 7 do 15 časova biće zatvorene vozna i zaustavna traka, dok će 8. septembra u istom terminu biti zatvorena preticajna traka.

U zoni petlje Smederevo, u smeru ka Beogradu, do 14. septembra u 12 časova traju radovi na popravci stubova mosta na kraku za isključenje iz pravca Niša ka Smederevu. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.

Na deonici od petlje Beograd do petlje Lasta, u smeru Niš-Novi Sad, 7. septembra od 7 do 15 časova obavljaće se radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu, zbog čega će biti zauzeta zaustavna traka.

Prema poslednjim informacijama, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila.

(Blic)

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