EVROPA GORI NA 44 STEPENA USRED SEPTEMBRA! Užareni vazduh iz Afrike u punom galopu ide i ka Balkanu (MAPE)

POČETAK septembra nam umesto jesenjih tonova donosi ekstremni meteorološki fenomen koji je okovao evropski kontinent i doneo prave letnje žege. Neuobičajeno snažan i dugotrajan toplotni talas prkosi kalendaru, a glavni krivac za ovu anomaliju je pojava poznata kao toplotna kupola.

Foto: titoOnz/Alamy/Profimedia

Vreli vazduh koji pristiže sa severa Afrike već uveliko diktira vremenske prilike na našim prostorima, donoseći temperature koje su znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Šta je toplotna kupola i kako funkcioniše

Kako je objavio meteorološki sajt "Severe Weather Europe" (SWE), na sceni je izuzetno snažna toplotna kupola koja se ubrzano širi preko Evrope. Ovaj sistem visokog pritiska, poznatiji kao blokirajući anticiklon, stacionirao se iznad Sredozemlja.

Stručnjaci SWE objašnjavaju da ovaj fenomen funkcioniše bukvalno kao džinovski poklopac na loncu koji zarobljava topao vazduh na svim nivoima ispod sebe.

Foto: Printskrin/Severe Weather Europe

Kako se vazduh pod visokim pritiskom spušta ka tlu, on se u najnižim slojevima atmosfere dodatno kompresuje i zagreva, što na samoj površini zemlje stvara ekstremne temperature. Kada je sistem stabilan, on može trajati danima ili nedeljama.

Užareni afrički talas prži Evropu i Mediteran

Pokretač ovog kasnog toplotnog talasa je širok pojas toplog vazduha koji pristiže direktno iz severne Afrike, s temperaturama u višim slojevima atmosfere koje su daleko iznad proseka za rani septembar. Vreli talas donosi ekstremne temperature u Španiju, Francusku, Italiju i na Balkansko poluostrvo.

Na području južne Evrope i Sredozemlja, temperature u nižim predelima i unutrašnjosti kretaće se u rasponu od 38 do 42 stepena. U pojedinim delovima Španije i Portugala lokalno će prelaziti i ekstremnih 40 stepeni, pa čak i 44 stepena, dok suvi kontinentalni vetrovi ubrzano isušuju zemljište. U Italiji i centralnom Balkanu takođe se beleže temperature koje su izuzetno visoke i neobične za početak septembra.

Foto: Printskrin/Severe Weather Europe

Tihi ubica: Izostanak noćnog hlađenja u gradovima

Ovakve vremenske prilike nose ozbiljne zdravstvene rizike, a stručnjaci SWE posebno upozoravaju na fenomen takozvanih tropskih noći. Tokom ovih noći, minimalne temperature u urbanim sredinama ne spadaju ispod 22 do 25 stepeni, a u nekim mestima ni ispod 24 stepena.

Izostanak noćnog hlađenja uskraćuje ljudskom telu ključni prozor za oporavak od dnevnih vrućina, što dramatično povećava fiziološki stres. Pored toga, nedostatak noćnog hlađenja i suvo tlo dramatično podižu rizik od šumskih požara.

Foto: Printskrin/Severe Weather Europe

Kako ekstremni "indeks toplote" utiče na zdravlje ljudi

Dugotrajna izloženost ovakvoj vrućini može dovesti do toplotne iscrpljenosti koja se manifestuje kroz dehidrataciju i vrtoglavicu, a u težim slučajevima može napredovati do po život opasnog toplotnog udara. Kada se temperatura vazduha kreće oko 35 stepeni, a vlažnost vazduha pređe 80 procenata, subjektivni osećaj toplote usled visoke vlažnosti može dostići čak 50 stepeni.

Pored toga, ekstremne temperature direktno utiču na povećanu stopu srčanih udara, moždanih udara i respiratornih bolesti. Posebno su ugrožene osetljive grupe poput starijih osoba, dece i hroničnih bolesnika, ali i radnici koji dugo borave na otvorenom, poput građevinaca i poljoprivrednika.

RHMZ izdao hitno upozorenje za Srbiju

Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), do kraja prve dekade septembra očekuje se nastavak nepovoljne meteorološke situacije uz izražen deficit padavina i temperature znatno iznad proseka.

Foto: Printskrin/Severe Weather Europe

U većini dana temperature će biti od 30 do 35 stepeni. Ovakve prilike će i dalje doprinositi izuzetno visokoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom prostoru.

Za vikend toplo

Danas, 5. septembra, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren južni vetar. Najniža prognozirana temperatura za sutra biće od 12 do 21 stepen, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići od 33 do čak 37 stepeni.

Međutim, sutra posle podne i uveče najpre u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima Srbije, uslediće prolazno naoblačenje. Ovo naoblačenje doneće izolovanu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska, uz skretanje vetra na severozapadni pravac i njegovo pojačanje.

Foto: AI Generated/Gemini

Ipak, ovo kratkotrajno osveženje neće trajnije oboriti temperature, pa će se i u nastavku prve dekade septembra zadržati pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama od 30 do 35 stepeni.

Kada stiže konačni spas i slom toplotne kupole?

Za sve koji sa nestrpljenjem iščekuju jesenje temperature, spas je na vidiku u drugoj dekadi meseca. RHMZ je najavio ublažavanje toplotnog stresa i smanjenje nepovoljnog uticaja na sve društveno-ekonomske sektore osetljive na vreme od 10. septembra.

Od tog datuma prognoziraju se češći prodori vlažnijeg i svežijeg vazduha sa zapada i severozapada Evrope. Ovi prodori će doneti preko potrebno olakšanje, smanjiti pritisak na zdravstveni i privredni sistem, ali i značajno umanjiti opasnost od požara na otvorenom prostoru.

(Blic)

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