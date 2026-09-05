CBS OTKRIVA: Američki vojni zvaničnici na poligrafu zbog curenja podataka

Više visokih američkih vojnih zvaničnika podvrgnuto je poligrafskom testiranju u okviru opsežne istrage o curenju poverljivih podataka, nakon što su u medijima objavljeni detalji o zalihama najnaprednijeg američkog naoružanja, saopštili su danas američki zvaničnici upoznati sa slučajem za CBS Njuz, dodajući da se zbog toga pojavila zabrinutost da bi neko od njih mogao da radi za stranu obaveštajnu službu.

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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp bio je besan zbog curenja informacija, naveli su izvori koji su govorili pod uslovom anonimnosti.

Prema jednom od njih, veoma mali broj ljudi imao je pristup poverljivim podacima o zalihama municije, zbog čega se pojavila zabrinutost da bi neko od njih mogao da radi za stranu obaveštajnu službu.

Poligrafska ispitivanja nisu neuobičajena za najviše vojne i civilne zvaničnike, ali je broj ljudi koji su ovog leta testirani u okviru ove istrage bio izuzetno veliki, navode zvaničnici.

Testiranju je ranije ovog leta podvrgnuto nekoliko desetina ljudi, među kojima i pojedini zvaničnici Centralne komande SAD, kao i drugi komandanti borbenih komandi.

Dva izvora navela su da niko nije pao na pitanjima kojima je trebalo utvrditi da li je odavao poverljive informacije medijima.

Predsednik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, nije bio podvrgnut poligrafskom testiranju, rekao je visoki zvaničnik Pentagona.

Vest o istrazi dolazi nekoliko nedelja nakon početka rata između SAD i Irana, tokom kojeg su CBS Njuz i drugi mediji objavili informacije o ubrzanoj potrošnji pojedinih naprednih američkih zaliha municije, koje su ograničene.