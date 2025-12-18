VELIKI JE GREH AKO OVO URADITE UOČI SVETOG NIKOLE: Evo koji su običaji i verovanja za ovu krsnu slavu

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici 19. decembra obeležavaju krsnu slavu posvećenu Svetom Nikoli, najvećem dobročinitelju, zaštitniku, putnika i pomoraca.

Foto: SPC

Nikoljdan se smatra najrasprostranjenijom slavom u Srba. Veliki broj običaja vezan je za dan slave, ali postoje i neki koji se praktikuju uoči krsne slave, pa i na samo veče pred Svetog Nikolu.

Ne obavljati kućne poslove dan pre i posle slave

Stari narodni običaj kaže da bi domaćini već dan pre slave morali da počnu sa pripremama za goste koje će dočekati sutra.

Foto: SPC Sveti Nikola

Postoji nepisano pravilo da domaćini mogu samo da pripremaju hranu, dok se drugi kućni poslovi ne smeju obavljati dan pre i dan nakon slave.

Sutrašnjem danu se ipak najviše raduju deca jer već uoči Svetog Nikole na Belom konju dolazi svu decu i deli im poklone svakome prema zaslugama.

Narodna verovanja za Svetog Nikolu

Poklon se stavlja deci i cipele koje se zbog toga ostavljaju na prozoru. Duh pomaganja i darivanja siromašnima je smisao i životno opredeljenje svetog Nikole, pa i sutra treba darivati one koji nemaju i pomoći im, baš kao i deci, jer i svetog Nikolu voleo decu i brinuo o njima, pa ih je stalno darivao.

Zato je tradicija da se darivaju orasi, lešnici, jabuke i slatkiši. Veruje se da će svako žensko dete rođeno dan u oči Nikoljdana imati veoma srećan brak.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

NE POSTOJI ČOVEK KOJI NE VERUJE U NEŠTO: Potreba da se veruje u tarot-odnos crkve prema tome