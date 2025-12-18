VELIKI JE GREH AKO OVO URADITE UOČI SVETOG NIKOLE: Evo koji su običaji i verovanja za ovu krsnu slavu
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici 19. decembra obeležavaju krsnu slavu posvećenu Svetom Nikoli, najvećem dobročinitelju, zaštitniku, putnika i pomoraca.
Nikoljdan se smatra najrasprostranjenijom slavom u Srba. Veliki broj običaja vezan je za dan slave, ali postoje i neki koji se praktikuju uoči krsne slave, pa i na samo veče pred Svetog Nikolu.
Ne obavljati kućne poslove dan pre i posle slave
Stari narodni običaj kaže da bi domaćini već dan pre slave morali da počnu sa pripremama za goste koje će dočekati sutra.
Postoji nepisano pravilo da domaćini mogu samo da pripremaju hranu, dok se drugi kućni poslovi ne smeju obavljati dan pre i dan nakon slave.
Sutrašnjem danu se ipak najviše raduju deca jer već uoči Svetog Nikole na Belom konju dolazi svu decu i deli im poklone svakome prema zaslugama.
Narodna verovanja za Svetog Nikolu
Poklon se stavlja deci i cipele koje se zbog toga ostavljaju na prozoru. Duh pomaganja i darivanja siromašnima je smisao i životno opredeljenje svetog Nikole, pa i sutra treba darivati one koji nemaju i pomoći im, baš kao i deci, jer i svetog Nikolu voleo decu i brinuo o njima, pa ih je stalno darivao.
Zato je tradicija da se darivaju orasi, lešnici, jabuke i slatkiši. Veruje se da će svako žensko dete rođeno dan u oči Nikoljdana imati veoma srećan brak.
