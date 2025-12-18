DRAMA NA VRAČARU: Automobil propao u garažni lift, dve osobe ostale zaglavljene
JEDAN automobil, sa dve osobe u njemu, propao je danas u u teretni, tačnije garažni lift u Ulici Sazonova 82, na Vračaru.
Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac i Zvezdara.
U intervenciji učestvuje 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju osoba iz automobila.
Više informacija o stanju povređenih i uzroku nezgode očekuje se nakon završetka intervencije.
(24sedam)
