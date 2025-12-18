Društvo

DRAMA NA VRAČARU: Automobil propao u garažni lift, dve osobe ostale zaglavljene

K. Despotović

18. 12. 2025. u 18:19

JEDAN automobil, sa dve osobe u njemu, propao je danas u u teretni, tačnije garažni lift u Ulici Sazonova 82, na Vračaru.

ДРАМА НА ВРАЧАРУ: Аутомобил пропао у гаражни лифт, две особе остале заглављене

Foto: Novosti

Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke jedinice Voždovac i Zvezdara.

U intervenciji učestvuje 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju osoba iz automobila.

Više informacija o stanju povređenih i uzroku nezgode očekuje se nakon završetka intervencije.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika

SKANDAL! Hrvatska banka kažnjena sa 1.5 miliona €: Aplikacijom PRENOSILI i ČUVALI sve što je instalirano na mobilnim telefonima korisnika