VLADA SRBIJE PREDLOŽILA: Badnji dan da bude neradan
VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim je poslodavcima preporučeno da zaposlenima koji Badnji dan slave i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru omoguće da ne rade na taj dan.
Vlada je preporučila poslodavcima da zaposlenima koji Badnji dan obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, katolicima i pripadnicima drugih hrišćanskih verskih zajednica, omoguće da ne rade 24. decembra 2025. godine, navodi se u saopštenju Vlade.
Ista preporuka se odnosi i na zaposlene pravoslavne vernike, koji taj praznik obeležavaju 6. januara 2026. godine, po julijanskom kalendaru.
Ukoliko su dužni da neprekidno obavljaju delatnost tokom državnih i verskih praznika, poslodavcima se, takođe, preporučuje da zaposlenima obezbede prava koja im sleduju za rad na dan praznika koji je neradan dan.
(Tanjug)
