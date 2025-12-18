Društvo

VLADA SRBIJE PREDLOŽILA: Badnji dan da bude neradan

V.N.

18. 12. 2025. u 16:52

VLADA Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim je poslodavcima preporučeno da zaposlenima koji Badnji dan slave i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru omoguće da ne rade na taj dan.

ВЛАДА СРБИЈЕ ПРЕДЛОЖИЛА: Бадњи дан да буде нерадан

Foto D. Milovanović

Vlada je preporučila poslodavcima da zaposlenima koji Badnji dan obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, katolicima i pripadnicima drugih hrišćanskih verskih zajednica, omoguće da ne rade 24. decembra 2025. godine, navodi se u saopštenju Vlade.

Ista preporuka se odnosi i na zaposlene pravoslavne vernike, koji taj praznik obeležavaju 6. januara 2026. godine, po julijanskom kalendaru.

Ukoliko su dužni da neprekidno obavljaju delatnost tokom državnih i verskih praznika, poslodavcima se, takođe, preporučuje da zaposlenima obezbede prava koja im sleduju za rad na dan praznika koji je neradan dan.

(Tanjug)

