Društvo

ANS: Zaprepašćeni smo odlukom suda da vrati na rad urednika RTS-a Ivana Plavšića

Новости онлине

18. 12. 2025. u 17:26

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) izražava zaprepašćenje odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom se nalaže privremena mera vraćanja na rad urednika Informativnog programa RTS-a, Ivana Plavšića.

АНС: Запрепашћени смо одлуком суда да врати на рад уредника РТС-а Ивана Плавшића

Foto: Printskrin

Podsećamo javnost da je pomenuti urednik Javnog servisa snimljen kako na najmonstruozniji način vređa građane Srbije, kunući ih rečima: "Dabogda vam deca pocrkala od raka" i nazivajući neistomišljenike "stokom neprosvećenom".

Odgovornost za javno izrečenu reč očekuje se od svih novinara, a pogotovo od urednika informativnog programa. Apelujemo na rukovodstvo Radio-televizije Srbije da iskoristi sva pravna sredstva kako bi zaštitilo integritet Javnog servisa, jer novinarstvo mora ostati prostor za dijalog i istinu, a ne poligon za brutalne uvrede i kletve.

