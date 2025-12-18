ANS: Zaprepašćeni smo odlukom suda da vrati na rad urednika RTS-a Ivana Plavšića
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) izražava zaprepašćenje odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom se nalaže privremena mera vraćanja na rad urednika Informativnog programa RTS-a, Ivana Plavšića.
Podsećamo javnost da je pomenuti urednik Javnog servisa snimljen kako na najmonstruozniji način vređa građane Srbije, kunući ih rečima: "Dabogda vam deca pocrkala od raka" i nazivajući neistomišljenike "stokom neprosvećenom".
Odgovornost za javno izrečenu reč očekuje se od svih novinara, a pogotovo od urednika informativnog programa. Apelujemo na rukovodstvo Radio-televizije Srbije da iskoristi sva pravna sredstva kako bi zaštitilo integritet Javnog servisa, jer novinarstvo mora ostati prostor za dijalog i istinu, a ne poligon za brutalne uvrede i kletve.
Preporučujemo
DRAMA NA VRAČARU: Automobil propao u garažni lift, dve osobe ostale zaglavljene
18. 12. 2025. u 18:19
VLADA SRBIJE PREDLOŽILA: Badnji dan da bude neradan
18. 12. 2025. u 16:52
SJAJNA VEST ZA PUTNIKE! Šest potpuno novih avio-linija iz Beograda, Er Srbija širi mrežu
18. 12. 2025. u 16:41
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)