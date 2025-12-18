SJAJNA VEST ZA PUTNIKE! Šest potpuno novih avio-linija iz Beograda, Er Srbija širi mrežu
ER SRBIJA ulazi u 2026. godinu sa velikim proširenjem mreže letova - šest potpuno novih linija iz Beograda, ka destinacijama koje spajaju odmor, biznis i avanturu, dok su avio-karte za sve nove rute već od danas u prodaji.
Istovremeno, nacionalni avio-prevoznik objavio je letnji i zimski red letenja, čime putnicima pruža mogućnost dugoročnog planiranja putovanja i veću fleksibilnost tokom cele godine, bez neizvesnosti i čekanja poslednjeg trenutka.
Tokom letnje sezone Er Srbija uvodi tri nove linije koje odgovaraju savremenim putničkim navikama - od romantičnih ostrva i kulturnih prestonica, do velikih svetskih metropola. Od proleća će Beograd direktno biti povezan sa Santorinijem, jednim od najtraženijih grčkih ostrva, zatim sa Bakuuom, dinamičnim poslovnim i energetskim centrom Azerbejdžana, kao i sa Torontom, najvećim gradom Kanade i važnom tačkom za dijasporu.
Prva među novim destinacijama, Santorini, u mrežu Er Srbije ulazi 30. aprila, donoseći direktnu vezu sa ostrvom koje je globalni simbol mediteranskog odmora, prepoznatljivo po belim kućama, tirkiznom moru i pejzažima koji svake godine privlače milione turista.
Posebnu pažnju izaziva i uvođenje direktnog leta za Toronto od 23. maja, čime Er Srbija dodatno jača prisustvo u Severnoj Americi. Ova linija donosi nove mogućnosti za poslovna putovanja, turizam, ali i lakšu vezu sa srpskom dijasporom u Kanadi.
Jesen donosi novu rutu ka jugu Španije - Sevilja će od 30. septembra biti dostupna direktnim letom iz Beograda. Kao kulturno i administrativno središte Andaluzije, ovaj grad predstavlja idealan spoj istorije, gastronomije i toplije klime, zbog čega se nalazi među najtraženijim evropskim destinacijama.
Za zimsku sezonu Er Srbija priprema još tri noviteta. Od 27. oktobra planirani su direktni letovi za Tenerife, najveće kanarsko ostrvo i omiljenu zimsku destinaciju putnika koji žele sunce i okean u hladnijim mesecima.
Pravu ekskluzivu predstavlja Tromzo, koji u mrežu Er Srbije ulazi 14. decembra. Ovaj norveški grad, poznat kao "vrata Arktika", važi za jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje severne polarne svetlosti, ponoćnog sunca i jedinstvenih arktičkih avantura, uključujući i plovidbe za posmatranje kitova.
Kako ističu iz Er Srbije, izbor novih destinacija rezultat je strateškog razvoja i odgovora na rastuće interesovanje putnika za raznovrsnim, personalizovanim iskustvima. Istovremeno, ovakva diversifikacija ruta doprinosi smanjenju sezonalnosti, boljoj iskorišćenosti flote i jačanju pozicije Beograda kao važnog avio-čvorišta, naročito tokom zimskih meseci.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DRAMA NA VRAČARU: Automobil propao u garažni lift, dve osobe ostale zaglavljene
18. 12. 2025. u 18:19
ANS: Zaprepašćeni smo odlukom suda da vrati na rad urednika RTS-a Ivana Plavšića
18. 12. 2025. u 17:26
VLADA SRBIJE PREDLOŽILA: Badnji dan da bude neradan
18. 12. 2025. u 16:52
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)