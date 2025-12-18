SJAJNA VEST ZA PUTNIKE! Šest potpuno novih avio-linija iz Beograda, Er Srbija širi mrežu

ER SRBIJA ulazi u 2026. godinu sa velikim proširenjem mreže letova - šest potpuno novih linija iz Beograda, ka destinacijama koje spajaju odmor, biznis i avanturu, dok su avio-karte za sve nove rute već od danas u prodaji.

Foto Air Serbia/Dušan Atlagić

Istovremeno, nacionalni avio-prevoznik objavio je letnji i zimski red letenja, čime putnicima pruža mogućnost dugoročnog planiranja putovanja i veću fleksibilnost tokom cele godine, bez neizvesnosti i čekanja poslednjeg trenutka.

Tokom letnje sezone Er Srbija uvodi tri nove linije koje odgovaraju savremenim putničkim navikama - od romantičnih ostrva i kulturnih prestonica, do velikih svetskih metropola. Od proleća će Beograd direktno biti povezan sa Santorinijem, jednim od najtraženijih grčkih ostrva, zatim sa Bakuuom, dinamičnim poslovnim i energetskim centrom Azerbejdžana, kao i sa Torontom, najvećim gradom Kanade i važnom tačkom za dijasporu.

Prva među novim destinacijama, Santorini, u mrežu Er Srbije ulazi 30. aprila, donoseći direktnu vezu sa ostrvom koje je globalni simbol mediteranskog odmora, prepoznatljivo po belim kućama, tirkiznom moru i pejzažima koji svake godine privlače milione turista.

Posebnu pažnju izaziva i uvođenje direktnog leta za Toronto od 23. maja, čime Er Srbija dodatno jača prisustvo u Severnoj Americi. Ova linija donosi nove mogućnosti za poslovna putovanja, turizam, ali i lakšu vezu sa srpskom dijasporom u Kanadi.

Jesen donosi novu rutu ka jugu Španije - Sevilja će od 30. septembra biti dostupna direktnim letom iz Beograda. Kao kulturno i administrativno središte Andaluzije, ovaj grad predstavlja idealan spoj istorije, gastronomije i toplije klime, zbog čega se nalazi među najtraženijim evropskim destinacijama.

Za zimsku sezonu Er Srbija priprema još tri noviteta. Od 27. oktobra planirani su direktni letovi za Tenerife, najveće kanarsko ostrvo i omiljenu zimsku destinaciju putnika koji žele sunce i okean u hladnijim mesecima.

Pravu ekskluzivu predstavlja Tromzo, koji u mrežu Er Srbije ulazi 14. decembra. Ovaj norveški grad, poznat kao "vrata Arktika", važi za jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje severne polarne svetlosti, ponoćnog sunca i jedinstvenih arktičkih avantura, uključujući i plovidbe za posmatranje kitova.

Kako ističu iz Er Srbije, izbor novih destinacija rezultat je strateškog razvoja i odgovora na rastuće interesovanje putnika za raznovrsnim, personalizovanim iskustvima. Istovremeno, ovakva diversifikacija ruta doprinosi smanjenju sezonalnosti, boljoj iskorišćenosti flote i jačanju pozicije Beograda kao važnog avio-čvorišta, naročito tokom zimskih meseci.

(Tanjug)

BONUS VIDEO