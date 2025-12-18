Društvo

POGLEDAJTE KAKO ROBOT OPERIŠE ČOVEKA: Prva robotski asistirana operacija na Balkanu izvedena na Institutu "Dedinje" (VIDEO)

И.Ковачи

18. 12. 2025. u 15:57

NA INSTITUTU za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" izvedena je prva robotski asistirana operacija u Srbiji i Balkanu.

ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО РОБОТ ОПЕРИШЕ ЧОВЕКА: Прва роботски асистирана операција на Балкану изведена на Институту Дедиње (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Izveli su je doktori Miroslav Milačić i Bogdan Okiljević na 77. godina starom  pacijentu, kome je urađena revaskularizacija miokarda.

Operacija je izvedena uz pomoć robota kineske proizvodnje Microport Medbot.

Pogledajte kadrove iz operacione sale: 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU U HUMSKU? Milan poslao ponudu za napadača Partizana

MILIONI STIŽU U HUMSKU? Milan poslao ponudu za napadača Partizana