JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana
SOMBOLED Lactalis Srbija predstavlja Ego, potpuno novi funkcionalni jogurt koji unosi svežinu i inovaciju na domaće tržište.
Kreiran je tako da odgovori na potrebe savremenih potrošača koji traže više od ukusa – to je proizvod koji prati ritam savremenog života, donoseći snagu iznutra i dobar osećaj svakog dana.
Ego kombinuje 10 milijardi probiotskih bakterija i prebiotik inulin u samo jednom kilogramu, pružajući snažnu podršku zdravoj crevnoj flori, varenju i imunitetu. Napravljen isključivo od 100% prirodnih sastojaka, bez dodatnih zaslađivača, veštačkih boja i konzervansa, Ego predstavlja novu generaciju probiotskih jogurta koja donosi čistu i prirodnu dobrobit organizmu.
U centru ponude nalazi se Natur jogurt – jednostavan i prirodan izbor koji, zahvaljujući probiotskim kulturama i prebioticima, doprinosi boljem varenju i smanjenju osećaja nadutosti što dodatno jača imunitet. Poseban pečat daju i inovativni ukusi: Mango - kurkuma, kao i Jagoda – rabarbara. Svaki od ovih sastojaka ima visoku hranljivu vrednost i sadržaj vlakana koja potpomažu varenje, osnažujući ukupan blagotvorni uticaj jogurta kao celovitog obroka.
- Ego nije samo jogurt, već postaje naš svakodnevni saveznik u očuvanju vitalnosti i zdravlja organizma. Njegova snaga je u prirodnim sastojcima i posebnom svojstvu da jedan kilogram ovog napitka sadrži 10 milijardi dobrih bakterija, što nam pomaže da svaki dan započnemo dobrim osećajem, uživajući u svakom gutljaju - poručuju iz kompanije Somboled Lactalis Srbija.
Uz novi Ego, najbolje „ja“ počinje iznutra - ovo je jogurt koji prati zdrav i aktivan životni stil i pruža svakodnevnu podršku svima koji žele da se osećaju najbolje u svojoj koži.
Proširujući svoj asortiman, Somboled Lactalis Srbija, kao deo Lactalis grupe, najvećeg proizvođača mlečnih proizvoda na svetu, potvrđuje posvećenost vrhunskom kvalitetu i razvoju inovativnih rešenja, u skladu sa potrebama savremenih potrošača.
