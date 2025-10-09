Društvo

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

Промо

09. 10. 2025. u 11:50

SOMBOLED Lactalis Srbija predstavlja Ego, potpuno novi funkcionalni jogurt koji unosi svežinu i inovaciju na domaće tržište.

ЈЕДИНИ ЕГО КОЈИ СЕ НЕ ОСТАВЉА ПО СТРАНИ: 100 одсто природни састојци, 10 милијарди пробиотских бактерија и подршка здрављу сваког дана

Foto: Promo

Kreiran je tako da odgovori na potrebe savremenih potrošača koji traže više od ukusa – to je proizvod koji prati ritam savremenog života, donoseći snagu iznutra i dobar osećaj svakog dana. 

Ego kombinuje 10 milijardi probiotskih bakterija i prebiotik inulin u samo jednom kilogramu, pružajući snažnu podršku zdravoj crevnoj flori, varenju i imunitetu. Napravljen isključivo od 100% prirodnih sastojaka, bez dodatnih zaslađivača, veštačkih boja i konzervansa, Ego predstavlja novu generaciju probiotskih jogurta koja donosi čistu i prirodnu dobrobit organizmu.

U centru ponude nalazi se Natur jogurt – jednostavan i prirodan izbor koji, zahvaljujući probiotskim kulturama i prebioticima, doprinosi boljem varenju i smanjenju osećaja nadutosti što dodatno jača imunitet. Poseban pečat daju i inovativni ukusi: Mango - kurkuma, kao i Jagoda – rabarbara. Svaki od ovih sastojaka ima visoku hranljivu vrednost i sadržaj vlakana koja potpomažu varenje, osnažujući ukupan blagotvorni uticaj jogurta kao celovitog obroka.   

- Ego nije samo jogurt, već postaje naš svakodnevni saveznik u očuvanju vitalnosti i zdravlja organizma. Njegova snaga je u prirodnim sastojcima i posebnom svojstvu da jedan kilogram ovog napitka sadrži 10 milijardi dobrih bakterija, što nam pomaže da svaki dan započnemo dobrim osećajem, uživajući u svakom gutljaju - poručuju iz kompanije Somboled Lactalis Srbija.

Uz novi Ego, najbolje „ja“ počinje iznutra - ovo je jogurt koji prati zdrav i aktivan životni stil i pruža svakodnevnu podršku svima koji žele da se osećaju najbolje u svojoj koži. 

Proširujući svoj asortiman, Somboled Lactalis Srbija, kao deo Lactalis grupe, najvećeg proizvođača mlečnih proizvoda na svetu, potvrđuje posvećenost vrhunskom kvalitetu i razvoju inovativnih rešenja, u skladu sa potrebama savremenih potrošača.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

„Gradska čistoća“ na turneji - na „Dečijoj nedelji“ i u Zemunu
Društvo

0 0

„Gradska čistoća“ na turneji - na „Dečijoj nedelji“ i u Zemunu

EKIPE Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd, nastavljaju svoja gostovanja uz svoj specijalno osmišljen i uzrastu prilagođen program, kroz edukativne eko-radionice za najmlađe Beograđane, i to u okviru manifestacije „Dečija nedelja“ na kojoj sa zadovoljstvom, ovo preduzeće godinama tradicionalno učestvuje.

09. 10. 2025. u 10:31

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd