DOŽIVEO JE STRAŠNU SAOBRAĆAJKU, A ONDA SAZNAO DA POSTAJE OTAC: Sada mu je potrebna naša pomoć

Sve je delovalo sigurno i mirno sve dok jedan trenutak nije zauvek promenio tok njihove svakodnevice. Težak saobraćajni udes prekinuo je njihove planove i doneo neizvesnost, bol i veliku borbu za oporavak.

U trenucima najveće tuge i straha, stigla je i najlepša vest. Miloš i njegova supruga očekuju bebu. U srcu tragedije, život je ponovo pokazao svoju snagu i nadu. Miloš će postati tata.

Danas, Milošu je potrebna naša pomoć. Potrebna mu je prilika za adekvatno lečenje i oporavak kako bi mogao da dočeka svoje dete na nogama, zdrav i snažan.

Kako možete da pomognete:

Pošaljite SMS sa brojem 293 na 2407.

(Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje) Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal. platforme.

Mogućnost slanja SMS poruka dostupna je korisnicima svih mobilnih mreža u Srbiji.