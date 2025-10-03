Društvo

DOŽIVEO JE STRAŠNU SAOBRAĆAJKU, A ONDA SAZNAO DA POSTAJE OTAC: Sada mu je potrebna naša pomoć

Александар Илић
Aleksandar Ilić

03. 10. 2025. u 19:36

Miloš Sotirovski (34) i njegova supruga vodili su jednostavan i ispunjen život. Planirali su budućnost, maštali o porodici i radovali se svakom novom danu. Onda je jedan dan zakomplikovao sve.

FOTO: Fondacija Humanost bez granica

FOTO: Fondacija Humanost bez granica

Sve je delovalo sigurno i mirno sve dok jedan trenutak nije zauvek promenio tok njihove svakodnevice. Težak saobraćajni udes prekinuo je njihove planove i doneo neizvesnost, bol i veliku borbu za oporavak.

U trenucima najveće tuge i straha, stigla je i najlepša vest. Miloš i njegova supruga očekuju bebu. U srcu tragedije, život je ponovo pokazao svoju snagu i nadu. Miloš će postati tata.

Danas, Milošu je potrebna naša pomoć. Potrebna mu je prilika za adekvatno lečenje i oporavak kako bi mogao da dočeka svoje dete na nogama, zdrav i snažan.

Kako možete da pomognete:

  • Pošaljite SMS sa brojem 293 na 2407.
    (Cena poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje)
  • Uplate možete izvršiti putem dinarskog i deviznog računa, E-doniraj plaćanjem karticama ili preko PayPal. platforme.

Mogućnost slanja SMS poruka dostupna je korisnicima svih mobilnih mreža u Srbiji.

 

