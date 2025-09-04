IZBACITI POLITIKU SA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Peticija 230 profesora i naučnih radnika u Novom Sadu

GRUPA profesora, naučnih i javnih radnika uputila je javnosti pismo i peticiju za normalizaciju obrazovnog procesa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

N.Karlić

U pismu navode da studenti imaju puno pravo da izraze svoj stav o društvenim dešavanjima, ali im po zakonu ne pripada pravo da zgrade fakulteta koriste kao baze političkog delovanja. U peticiji navode da je obaveza države da Filozofskom fakultetu omogući mirno obavljanje delatnosti za koju je akreditovan, čime će Fakultet na najjasniji mogući način biti izuzet iz političkih sukoba koji trenutno potresaju Srbiju.

Oni su izrazili duboku zabrinutost za opstanak jednog od najstarijih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

- Poslednji je trenutak za spas Univerziteta u Novom Sadu - upozoravaju potpisnici. - Ne postojimo više na Šangajskoj listi, a drastično smanjenje broja upisanih studenata u narednu akademsku godinu nagoveštava izvesnost ukidanja i brojnih odseka, pa i fakulteta u celosti. Pored toga, već mesecima nam prostor ličnosti povređuju pretnje pojedinih opozicionih lidera da će nas "dilitovati", odnosno prognati sa naših fakulteta, ukoliko ne pristanemo da budemo jedini društveni sektor koji će se odreći prava na rad i zaradu, i time pristati na život lišen osnovnih ljudskih prava. Ovakav način atakovanja na autonomiju Univerziteta, kao i na lični i akademski integritet njegovih zaposlenih, predstavlja bestidan čin kakav nije zabeležen u modernoj istoriji visokoškolskog obrazovanja. Nažalost, na ovakav vid represije bez presedana izostala je bilo kakva reakcija zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu.

Potpisnici navode i da je činjenica da je samo za prvi ispitni rok prijavljeno 3.112 ispita, dodatna potvrda nužnosti i hitnosti sprovođenja ispitnih rokova u zgradi Fakulteta.

Ko su potpisnici

MEĐU potpisinicima su i akademici Slavenko Terzić, Jovan Delić, Aleksandar Kostić, Gorana Raičević, Milosav Tešić, Dragan Vojvodić... Peticiju su potpisali brojni profesori sa Novosadskog univerziteta, ali i sa drugih državnih univerziteta, a među njima su: Slobodan Antonić, Čedomir Antić, Miloš Ković, Vladan Petrov...