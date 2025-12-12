ŠTO NE MOŽE DA SE SKROLUJE MLADIMA I NE DRŽI PAŽNJU: Da li je zabrana mreža za mlađe od 16 način da se deci vrati koncentracija

NEMA roditelja koji nije iskusio da mu je dete u školi izgubilo i zaboravilo mnoge stvari koje je ponelo od kuće: udžbenik, jaknu, opremu za fizičko... Takođe, skoro da nema deteta koje je sposobno da do kraja uradi domaće zadatke, a da ne napravi brojne pauze, jer mu je dosadno i nema koncentracije. Retki su đaci koji mogu duže od 10-ak minuta da se fokusiraju na lekcije ili knjige koje čitaju... Nervoza i rasejnost prestaju tek kada u ruke uzmu - mobilni telefon. I svi se slažu da su upravo informacione tehnologije glavni krivac za nedostak koncentracije i "odsutnost" kod dece.

Foto: Profimedia

U borbi protiv ove pošasti Australija je posegnula za merom, koju roditelji prihvataju, a deca smatraju "drakonskom" - prva je u svetu zabranila društvene mreže za mlađe od 16 godina pa će sajtovi kao što su Fejsbuk, Instagram, Snepčat, TikTok, Iks, Jutjub i Redit imati starosna ograničenja na listi koja će se stalno ažurirati.

Da li će ovo pomoći da se deca "vrate" u stvarnost?

Psiholog Tijana Sovilj kaže da je povratak pažnje sistemski proces koji bi trajao godinama, jer i postupci koji su do toga doveli traju dugo.

- Od ranog uzrasta, kada roditelj da bebi mobilni telefon da bi bila mirna, ili pusti muziku na tabletu u kolima umesto da komunicira, deca se odvikavaju od socijalnih kontakta i postaju vezani za svoje "tehničke" prijatelje - ističe naša sagovornica.

Ona navodi eksperiment ruskih naučnika koji je pokazao je da su adolescenti koji su dobrovoljno pristali na ponuđene uslove, u najvećem broju slučajeva odustali već prvog dana eskperimenta, gde su bili zatvoreni u sobi sa knjigama, bojankama i drugim mogućim zabavama, ali bez mobilnog telefona i komunikacije sa ostalima. Čak je bilo dva slučaja apstinencione krize.

Progovore na engleskom?! Psiholog Tijana Sovilj navodi nam primere iz prakse, pa kaže da ima dece koja prvo progovore na engleskom, a ne na srpskom, jer na mrežama slušaju engleski jezik. - Imala sam i slučaj deteta koje je na granci autizima, uopšte ne komunicira na srpskom jeziku, ali na engleskom komunicira - kaže naša sagovornica.

Tijana Sovilj pojašnjava da je pri upotrebi tehnologija, pažnja svedena na nekoliko minuta, dok traje snimak. Posle toga, na virtualni, veštački podražaj, mozak luči hormon zadovoljstva.

- Druga opcija, ukoliko nije zabavno, je skrolovati na sledeći sadržaj, ništa od ovoga u realnom životu nema, deca su postali konzumenti, a ne stvaraoci - kaže ona.

Kada je reč o zabranama, ona ne negira da će u nekim aspektima ukidanje mreža moći da pomogne: oni koji su imali svest o tome koliko im vremena uzimaju mreže, oni koji su imali neko traumatično iskustvo, oni što zapravo ne dele u potpunosti te vrednosti, ali ne žele da se od drugih razlikuju, imaće mogućnost da počnu da uče bez stalnog ometanja zvukom poruke i da se posvećuju i drugim stvarima.

Ali, naša sagovornica upozorava da je ogromnom broju adolescenata socijalni život sveden na društvene mreže.

- Njihovi jedini "drugari" nalaze se na raznim krajevima sveta, i to im pruža iluziju da nisu usamljeni - kaže Sovilj. - Roditelji su zauzeti svojim brigama i jedino im je bitno što dete ne izlazi, nema loše društvo, pa ne brinu jer se ne vraća kasno. I sad, kao što obično radimo, situaciju rešavamo "preko panja" - zabranom. A šta se nudi za uzvrat? Osavremenjena nastava koja će vezati učenike da sa pažnjom i interesovanjem prate i radoznalo žele odgovore na nova pitanja koja se nameću? TV programi prilagođeni deci i omladini, sa puno zabavnih i edukativnih sadržaja? Besplatan sadržaj sportskih i ostalih interesantnih ponuda gde bi mladi ljudi mogli da se upoznaju, druže, razmenjuju energiju interesovanja i ideje... Na žalost, ništa od toga, a svašta bi bilo moguće. Moje je mišljenje da zabrana jeste korak vredan pažnje koji treba dobro osmisliti i sistematski razraditi da bi došao do efekta.

Sovilj upozorava da imamo generacije koje nisu naučile da se same igraju, kojima se oduzima opasna igračka koja ih evidentno vodi ka još većim problemima, ali ostaje im i mogućnost da smisle nešto još poraznije po svoju generaciju.

U školama, inače, vladaju različite prakse kada je reč o upotrebi telefona, negde ih đaci na početki časa ostavljaju u kutije, u nekim ustanovama to nije praksa pa đaci najveći deo časa provedu fikusirani na društvene mreže umesto na nastavu...

Međutim, ima škola u kojima je upotreba mobilnog telefona strogo zabranjena, a jedna od njih je OŠ "Branislav Petrović" u Slatini kod Čačka gde je pre tri godine donet Pravilnik koji zabranjuje nošenje i upotrebu mobilnih telefona, smart satića i svih ostalih sredstava za komunikaciju u vreme nastave. To važi i za roditelje i za nastavnike škole.

Direktor ove osmoletke Lazar Čikiriz smatra da bi zabrana društvenih mreža za tinejdžere dala rezultat, ali i dodaje da koncentracija i pažnja dece zavise od mnogo faktora.

- Naša škola radi samo u prvoj smeni, pa deca pre podne nisu toliko odsutna i pažnja im je bolja, nego poslepodne kada im je mozak već zamoren zbog telefona - priča nam ovaj direktor.

On, međutim, naglašava da đacima treba ponuditi i zanimljive sadržaje pa će oni i sami ostaviti telefon i početi time da se bave. Kao primer navodi iskustvo iz učeničke zadruge koju ova škola ima, a koja se bavi proizvodnjom različitih predmeta kao što su bedževi, majice... i deca vrlo rado u tome učestvuju.

- Takođe, pošto smo u programu jednosmenskog rada, posle podne imamo preduzetništvo, čime se, takođe, naši đaci rado bave - ističe Čikiriz ali i napominje da je potrebno rasteriti nastavne planove i programe kako bi i oni bili prihvatljiviji učenicima.

A premijer Australije Entoni Albaniz, nazvao je društvene mreže "pošastima".

- Želim da ljudi više vremena provode na terenu za ragbi ili na igralištu za netbol nego na svojim telefonima - rekao je on nakon pto je Austalija prva u svetu od 10. decembra zabranila društvne mreže mlađim od 16 godina.