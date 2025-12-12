VELIKI USPEH IKVBV: Prve implantacije ”Medtronic Aurora EV-ICD sistema” u zemlji
TOKOM proteklih dana, u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, u saradnji sa Pejsmejker centrom Srbije KCS, uspešno su izvedene prve implantacije Medtronic Aurora EV-ICD sistema.
Svi pacijenti su u dobrom opštem stanju i otpušteni na ambulantno lečenje i dalje praćenje. Ova procedura izvedena je prvi put u Srbiji, pod vođstvom dr Srđana Maletina, što predstavlja važan iskorak u savremenom lečenju pacijenata sa visokim rizikom od malignih aritmija.
U ovom veoma značajnom uspehu posebnu ulogu imala je posvećenost celokupnog tima lekara, kao i izvanredan rad sestara i tehničara u laboratoriji za implantaciju elektrostimulatora srca, uz podršku svih službi koje su omogućile da čitav proces protekne besprekorno.
