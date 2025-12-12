Društvo

PREDSEDNIK IO BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA KEKIĆ PENZIONERIMA: Mi smo vaša banka, 900.000 starijih prima penziju preko naše banke

Јована Манић

12. 12. 2025. u 19:00

U VELIKOJ akciji "Tehnomanije", Banke Poštanska štedionica, Fonda PIO i Studija B penzionerima su u maloprodajnom objektu prodavca bele tehnike, u Višnjičkoj ulici bb, dodeljeni vaučeri za besplatne veš-mašine.

Foto Jovana Manić

Sve što je bilo potrebno je da se penzioneri koji imaju „penzionersku karticu“ Fonda PIO ili karticu Banke Poštanska štedionica što brže uključe u program Studija B, a 100 najbržih su dobili kupone.

Nagrađene je predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionice Bojan Kekić podsetio da je ova institucija banka penzionera. Prema njegovim rečima, 900.000 penzionera dobija novac preko ove finansijske ustanove.

Foto Jovana Manić

- Imamo izuzetnu saradnju sa "Tehnomanijom" i Fondom PIO.

- Pokušavamo da našim bankarskim uslugama uzvratimo najstarijim građanima za ono što su radili u životu i što rade sada. Preko sedam godina dajemo „penziju unapred", tačnije iznos penzije naši klijenti mogu da podignu sedam dana ranije. Prva smo banka koja je u sklopu programa povoljnijih kredita ponudila mnogo niže kamate. Samo u septembru je u našu banku ušlo 37.000 klijenata i ostvarilo benefite koje smo tada dali.

Foto Jovana Manić

Direktor "Tehnomanije" Miloš Ristić najavio je akciju za penzionere od 15. decembra do 15. januara u kojoj će seniori na odabrane artikle ostvarivati popuste od 25 do 50 odsto.

Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO, naglasio je da ova akcija sa partnerima pokazuje da javni i privatni sektor mogu da sarađuju u interesu svih građana, a posebno onih najstarijih, kao i da će ih biti još. On je podsetio prisutne da će uvećane penzije za 12,2 odsto biti isplaćene pre Badnjeg dana.

- Ovo ćemo takođe uraditi u saradnji sa našom najozbiljnijom bankom, Bankom Poštanska štedionica, i Poštom Srbije. Možete praznike da provedete sa svojim najmilijima sa uvećanim penzijama. Ali, ne planiramo tu da stanemo - poručio je Ognjenović.

