DRŽAVA DALA SVE GARANCIJE ZA MLADIĆA: Srbija ponovo zatražila od Saveta bezbednosti UN da haški osuđenici služe kaznu u svojoj zemlji

SRBIJA je od Saveta bezbednosti UN ponovo zatražila da donese odluku da haški osuđenici kaznu izdržavaju u zemlji čiji su državljani, a pod nadzorom Mehanizma, ili drugog tela koje Savet ovlasti.

To je potvrdio pomoćnik ministra pravde Srbije Branislav Stojanović, i posebno naglasio ozbiljno zdravstveno stanje generala Ratka Mladića, koji, kako je istakao, očigledno ne dobija adekvatan tretman u zatvoru u Hagu.

Stojanović je u Savetu bezbednosti UN ukazao i na odbijanje Mehanizma da generala Mladića privremeno pusti na slobodu radi lečenja iz humanih razloga.

- Zato Srbija traži i dala je sve potrebne garancije za njegovo rano puštanje na slobodu - istakao je Stojanović.

On je izrazio uverenje da je blagovremen završetak rada Mehanizma neophodan, ne samo za institucionalni integritet, već i za kredibilitet međunarodne pravde, saopšteno je iz Ministarstva pravde Srbije.

Sva arhiva u Beograd OSVRĆUĆI se na pitanje buduće lokacije haškog arhiva, Stojanović je naveo da dokumentacija ne obuhvata samo presude, naloge i odluke, već i ogromnu količinu dokumentacije koja nikada nije prihvaćena kao dokaz. - Njihovo smeštanje u Beogradu, glavnom gradu bivše Jugoslavije, predstavljalo bi prirodno i praktično rešenje, osiguravajući da istraživači i javnost imaju pristup sveobuhvatnim zapisima na jednom mestu - naveo je Stojanović, i izrazio spremnost Srbije da obezbedi odgovarajuće objekte, bezbednosne aranžmane i uslove rada, uključujući privilegije i imunitete za osoblje UN, koje je uključeno u ovaj posao.

- Trenutno samo 15 osoba koje je osudio Haški sud, ostaje u pritvoru u osam zemalja - rekao je Stojanović.

On je ukazao da, uprkos značajnim resursima kojima Mehanizam raspolaže, osuđenici nemaju adekvatan pristup pravnoj pomoći ili sredstvima neophodnim za pripremu sve složenijih zahteva za prevremeni ili uslovni otpust.

- U praksi se od njih očekuje da se oslone na besplatne profesionalne pravne usluge kako bi ostvarili zagarantovana prava - naveo je Stojanović.

Obrazlažući zatvev upućen Savetu bezbednosti UN, Stojanović je rekao da bi svaka procena ovog pitanja morala da uzme u obzir i to da je prošlo više od 30 godina od završetka oružanih sukoba u BiH i Hrvatskoj, i 26 godina od završetka sukoba na teritoriji Srbije, kao i da su osuđenici sada u poodmakloj životnoj dobi i pate od ozbiljnih, a u nekim slučajevima i neizlečivih bolesti.

- U praksi, Mehanizam je uslovni otpust odobravao tek u veoma kasnoj fazi, kada je životni vek osuđenih izuzetno ograničen - rekao je Stojanović. - Najnoviji primer za to je slučaj generala Nebojše Pavkovića, koji je preminuo za samo 21 dan nakon uslovnog puštanja na slobodu.

Takav pristup, ukazao je Stojanović, odstupa od višedecenijske prakse doslednog postupanja sa slično situiranim zatvorenicima, te da pokreće legitimnu zabrinutost da li nova, restriktivna politika služi drugim svrhama, uključujući i efektivno produženje postojanja Mehanizma.

Kada je reč o aktivnosti Kancelarije tužioca, Stojanović je ocenio da njegov Izveštaj opisuje glavni fokus kao "razmišljanje i planiranje budućnosti Mehanizma u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti 2740", iako, kako je podsetio, krivično gonjenje zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji više ne spada u njegov mandat. On je rekao da u slučaju radikala "Radeta i Jojić" Srbija još jednom ponavlja svoju spremnost da preuzme nadležnost nad krivičnim gonjenjem i poziva Mehanizam da preispita svoju odluku da ne ustupi slučaj nadležnim sudskim organima Srbije.