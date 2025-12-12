MUP UPOZORAVA GRAĐANE: Ako vam se jave "lekari" i traže pare - odmah spustite slušalicu
MUP upozorava građane na novu telefonsku prevaru u kojoj se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao lekari i traže novac za navodno povređene rođake.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad Beograd, upozorava građane da je u prethodnom periodu zabeležen porast slučajeva krivičnog dela prevare, u kojima se nepoznate osobe putem telefona lažno predstavljaju kao lekari iz različitih zdravstvenih ustanova.
Prema navodima policije, prevaranti najčešće pozivaju građane na fiksne telefone, predstavljajući se kao medicinski radnici, i tom prilikom iznose lažne tvrdnje da je član njihove porodice teško povređen u saobraćajnoj nezgodi ili u nekoj drugoj vanrednoj situaciji.
Tokom razgovora, izvršioci dovode oštećene u zabludu, navodeći ih da je hitno potrebno obezbediti novac ili dragocenosti za troškove navodnog lečenja, operacija ili medicinskih intervencija. Traženi iznosi su različiti, a u pojedinim slučajevima od građana se zahteva da predaju i nakit ili druge vredne predmete.
Kako navodi Policijska uprava, žrtve ovih prevara su najčešće stariji građani, koje prevaranti dodatno manipulišu insistirajući na hitnosti i stvarajući paniku. Oštećenima se daje precizno uputstvo da se upute na unapred dogovoreno mesto gde bi trebalo da predaju novac osobi koja dolazi po njega.
Istovremeno, prevaranti ostaju u stalnom telefonskom kontaktu sa žrtvom putem mobilnog telefona, upravo kako bi onemogućili da oštećeni stupe u kontakt sa članovima porodice i provere da li je osoba za koju se tvrdi da je povređena zaista u opasnosti.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, trenutno postupaju u više predmeta koji se odnose na ovakav vid prevara.
Zbog toga MUP apeluje na građane da u slučaju prijema ovakvih poziva ne donose ishitrene odluke, već da pažljivo provere sve navode, pokušaju da stupe u kontakt sa članovima porodice i da o svemu odmah obaveste najbližu policijsku stanicu ili Policijsku upravu za grad Beograd.
