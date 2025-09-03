Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ: Pljuskovi i grad u ovom delu zemlje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 09. 2025. u 17:15

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na širem području Beograda.

Foto: Novosti/J.Š.

Jaka konvektivna oblačnost koja u južnim delovima Beograda (na području opštine Barajevo) uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i olujni vetar, u naredna dva sata premeštaće se na severoistok preko Rušnja i Vrčina, a zatim dalje ka Vinči, objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

Prethodno je upozorenje na pljuskove i grad izdato za Šumadijski i Kolubarski okrug.

