Crna Gora

CRNOGORSKOM REISU FEJZIĆU VUĆIĆ KRIV ŠTO SU TURCI U PODGORICI IZBOLI ČOVEKA NOŽEM:

В. Н.

27. 10. 2025. u 09:03

REIS Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić, upitao je večeras "da li Beograd kažnjava Tursku preko Crne Gore?"

ЦРНОГОРСКОМ РЕИСУ ФЕЈЗИЋУ ВУЋИЋ КРИВ ШТО СУ ТУРЦИ У ПОДГОРИЦИ ИЗБОЛИ ЧОВЕКА НОЖЕМ:

Foto: IZ Crne Gore

- Nakon manje od 20 dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG? - napisao je Fejzić na društvenoj mreži X, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku: Znamo što planirate...".

Vučić je tada na platformi X napisao da je "zgrožen ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini".

- Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva - napisao je Vučić 8. oktobra i dodao da je "Srbija mala zemlja, ali razumiemo njihove prave namere".

Opsadno stanje bilo je večeras u podgoričkom naselju Zabjelo, gde je policija nakon što je u tom naselju sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M. J. (25), sinoć sprovodila racije, dok su se s druge strane revoltirani sinoćnjim činom nasilja okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.

