CRNOGORSKOM REISU FEJZIĆU VUĆIĆ KRIV ŠTO SU TURCI U PODGORICI IZBOLI ČOVEKA NOŽEM:
REIS Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić, upitao je večeras "da li Beograd kažnjava Tursku preko Crne Gore?"
- Nakon manje od 20 dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG? - napisao je Fejzić na društvenoj mreži X, objavivši fotografiju teksta sa naslovom "Vučić napao Tursku: Znamo što planirate...".
Vučić je tada na platformi X napisao da je "zgrožen ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini".
- Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva - napisao je Vučić 8. oktobra i dodao da je "Srbija mala zemlja, ali razumiemo njihove prave namere".
Opsadno stanje bilo je večeras u podgoričkom naselju Zabjelo, gde je policija nakon što je u tom naselju sinoć pretučen i nožem izboden Podgoričanin M. J. (25), sinoć sprovodila racije, dok su se s druge strane revoltirani sinoćnjim činom nasilja okupili i brojni stanovnici tog naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
