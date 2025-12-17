UDARNA OBJAVA MILANA KNEŽEVIĆA: Kada pročitate Skaj prepiske, ispada da sam sve u pravu

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević izjavio je danas u Skupštini da kad god bi otvorio temu na čemu je nastala privatna država Mila Đukanovića, neminovno je ne pomenuti šverc nafte, cigareta i kokaina i to su temelji privatne države čije tekovine i dan danas živimo.

Foto: DNP

- Onda kreće lavina napada negodovanja, targetiranja, poziva da tužilaštvo reaguje, da me poslala BIA, da mi je Aleksandar Vučić rekao da to saopštim ali ja se nešto mnogo ne obazirem na to. Ali kada pročitate Skaj prepiske, ispada da sam sve u pravu. Recimo da sam 98.5 odsto u pravu što je pokazao i referendum i vidimo da ne postoji državna institucija kriminalni klanovi, bezbednosne i parabezbednosne strukture da nisu švercovale cigarete i kokain u prethodne tri decenije - kazao je Knežević dodajući da nema gde nismo švercovali i da cigareta i kokaina ima u svakoj kući zemaljskoj.

Dodao je da kada se osvrnemo na direktora policije, tužilaca, sudija, vidi se da smo švercovali svuda.

- Švercovali smo i na brodu Jadran koji traži Hrvatska, pa možemo da napravimo razmenu i da im pošaljemo brod sa kokainom. Onda smo ga švercovali u diplomatskoj pošti, 2 kila kokaina u Frankfurtu. Taj što je to radio je sada u Poljskoj. Nadam se da ne švercuje ništa tamo, bio sam protiv njegovog imenovanja. Švercovali smo ga u bananama, pampers pelenama, čokoladicama Životinjsko carstvo… Nema inovativnijeg naroda što se šverca tiče nego što je naš crnogorski narod. Sad kad govorimo o brendovima, pošto nam dolaze delegacije iz raznih država, da im donesemo Njeguški sir i pršutu. Ali ja mislim da to nisu brendovi. Mi smo u svetu prepoznati prema kokainu i cigaretama - kazao je Knežević.

On je dodao da su i prasad, ipak, iz Holandije.

- Mislim da bi najbolje bilo da ih upoznamo i sa našim najosnovnijim brendovima – crtu beloga i jedan duvan bez akcize da se vidi da smo toliko napredovali da o njoj govore sve bezbednosne službe sveta. Da je Eskobar živ, znate gde bi živeo? U sred Podgorice ili između Kavača i Škaljara. Sigurno bi dobio i dvojno državljanstvo pre nego moje dete. Mislim da bi dobro bilo da obratimo pažnju na ovo što nisu akcize a što čitamo u Skaju svakodnevno. Što bi Regina rekla – puši cela nacija bez garancija. Ali nama je najvažnije što je uhapšen državljanin Srbije što je napisao Crna Gora Srpska Sparta odmah su ga uhapsili, platio je kaznu i proteran je za Srbiju. A kad su Hrvati skandirali Ubij Srbina, poveli su ih u Welder da ih časte picu i njegušku kobasicu - kazao je Knežević.

Govorio je i o premijeru Milojku Spajiću i šefu crnogorske države Jakovu Milatoviću.

- Put u EU nije trka za zatvaranje poglavlja. Ako je bitno ko je zaslužan, to sam ja. U Parizu živi veliki broj Zećana, i da nisu uticali ne bi se zatvorila poglavlja 11 i 13. Moraju raditi u interesu ove države. Bolje bi im bilo svima u Crnoj Gori da ne slušaju, inače smo ozbiljno popušili - zaključio je Knežević, preneo je portal podgoričke Borbe.

(Tanjug)