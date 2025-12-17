MACUT RADU VLADE: Infrastrukturni projekti i normalizacija obrazovanja najveći uspesi moje vlade

PREDSEDNIK Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da su njegovi najveći uspesi kao premijera otkako je preuzeo dužnost u aprilu završetak započetih infrastrukturnih radova i normalizacija situacije u obrazovanju, uz ocenu da Srbija krupnim koracima ide napred.

Macut je tokom posete Vrnjačkoj banji rekao da je Srbija napravila iskorak otvaranjem novih velikih infrastrukturnih delova kao što je do otvaranja deonice auto-puta Miloš veliki Pakovraće - Požega, ali i nekih drugih koji su, kako je rekao, u postupku otvaranja.

Istakao je da je poboljšana situacija u obrazovnom sistemu i da su univerzitetsko i srednje obrazovanje vraćni u regularan tok.

-Izuzetno mi je zadovoljstvo da sam uspeo, sa svojim timom, nekako da zauzdam tu priču i da zaustavimo proces destrukcije obrazovnog sistema koji je pretio da se desi negde početkom ove godine. Od juna vratili smo tokove univerzitetskog obrazovanja, ali i srednjoškolskog, koje je takođe bilo pod udarom, u potpuno regularan tok. Upisali smo novu generaciju studenata, što je izuzetno važno, bila je izuzetno velika kriza, fakulteti nisu radili, istakao je Macut.

Dodao je da je uspešno obavljena deblokadu fakulteta i naglasio da je za to bili potrebno strpljenje, razgovor i smiren ton.

-Mislim da Srbiji izuzetno mnogo treba jedan otvoren dijalog, neostrašćen, da pokušamo da se vratimo u onu Srbiju koju znamo, koju pamtimo i kakva jeste, poručio je premijer.

Kao pitanja od krucijanog značaja istakao je upis nepokretnosti koji, kako je rekao, predstavlja fundamentalni zakon u regulaciji pravno-imovinskog statusa za više od 200.000 naših stanovnika koji su upisivali već svoju imovinu.

-Izuzetno veliki broj ljudi je zainteresovan za to da reši svoje imovinske pozicije i da omogući sebi da podigne kredite, da tu svoju imovinu na neki način aktivira. Mislim da se rade dobre stvari. Idemo u iduću godinu koja će biti sigurno mnogo bolja u nekoj rezoluciji brojnih stvari koje smo započeli, tako da ima tu dosta planova i idemo napred, rekao je Macut.

Na pitanje da li će u Zaječaru biti uvedena prinudna uprava, Macut je odgovorio da će se to rešiti u najskorije vreme.

-To se malo odužilo, ali mislim da je i to odraz da smo na vrlo demokratičan način pokušali da damo šansu da se sama lokalna samouprava definiše, da se uspostavi. Mislim da ćemo imati potpuno rešenu situaciju u najkraćem roku i da ćemo nastaviti dalje, s obzirom da nas čekaju izbori na lokalnom nivou u idućoj godini. Prema tome, ne možemo sad ići sa nekim zaostacima iz ove godine i prenositi to dalje, rekao je Macut.

Kako je rekao, veoma bitno za celu našu političku situaciju jeste da su, kako je naveo, otkočili procese na različitim nivoima, ne sad samo na političkom, već i na onom životnom, svakodnevnom.

-Znači da su procesi i u obrazovnom sistemu, ali i u ekonomiji, u vraćanju na stari put. Naravno da je potrošnja kod stanovnika, odnosno usluge koje su pale u značajnom procentu, uticale na BDP, ali ćemo održati taj nivo na stabilnom ove godine i pokušati da se već 2026. godine popnemo rast na 3,5 odsto BDP-a, kako smo već planirali, kako je to bilo zacrtano u ranijem periodu. Znači, faze zakočivanja su uvek prisutne, ali ih, ja mislim, uspešno rešavamo, ocenio je Macut.

Na pitanje novinara šta vlada planira da uradi u zdravstvu sledeće godine, Macut je da odgovorio da je njegova ideja da napravi koncept zdravlja nacije i da će fokus biti na primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Premijer je rekao koncept domova zdravlja koji je jedini, kao takav, očuvan u Evropi i koji je Srbiju kako je rekao, spasao u teškim vremenima, kovida i sličnih velikih dešavanja, će morati da se unapredi.

-Da zapravo izmestimo dešavanja zdravstvena, ne budu samo u velikim centrima, da decentralizujemo to i na regione kao što su istočna Srbija, južna Srbija i neka druga mesta. Kada govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, onda su nam fokus domovi zdravlja. Konceptualno bi se moralo vratiti značaj domu zdravlja, specijalističkim službama, da naši sugrađani ne moraju da idu iz nekih udaljenih domova zdravlja ili jedinih u opštinama, čak i u neke druge centre ili gradove, naveo je Macut.

Dodao je da je pitanje zdravstva uvek pitanje svih pitanja, da je to uvek aktuelno, ali i da je u tom sektoru mnogo urađeno, kao i u lečenju pacijenata sa najkomplikovanijim bolestima.

-Čitav zdravstveni sektor je unapređen u poslednjoj deceniji stvarno mnogo, što i zgradnjom najmodernijih kliničkih centara, završavanjem kliničkog centra u Nišu. Klinički centar Srbije je doživeo je jednu veliku transformaciju, imamo jako dobre pomake i u tom pravcu se ide i dalje u sređivanju bolnica i porodilašta. Izuzetno mnogo novca i snage se daje na terenu osavremenjivanje i usluga i znanja i svega što se odnosi na korisnike usluga, to su naši građani, rekao je Macut.

