DOŠLI DA SE LEČE, PA POČELI DA PADAJU JEDAN PO JEDAN: Horor na poznatom izvoru - Muškarac iz Češke stradao, vlasti zatvorile pristup vodi
VELIKA tragedija potresla je istočnu Slovačku, nakon što su ljudi počeli da gube svest kod jednog popularnog mineralnog izvora. Na lokalitetu Salvator, u blizini sela Lipovce, zabeleženo je više ozbiljnih incidenata, a jedan češki turista izgubio je život.
Zbog niza uznemirujućih događaja, kompanija za eksploataciju mineralne vode još u novembru je zatvorila pristup izvoru. Odluka je doneta nakon što je primećeno da se u blizini izvora sve češće dešavaju nesvestice, a u jednom slučaju muškarac je morao da bude reanimiran na licu mesta.
- Pokušao je da se izvuče iz udubljenja pored izvora. Radnici koji su bili u blizini videli su ga i pomogli mu. Preživeo je. Nažalost, u septembru je jedan čovek došao sam po vodu i nije imao sreće. nije preživeo - izjavio je gradonačelnik Lipovaca.
Smrt češkog turiste i policijska istraga
U septembru prošle godine, u ranim jutarnjim satima, pored izvora je pronađeno telo sedamdesetogodišnjeg državljanina Češke Republike. Kako je saopštila policija, muškarac nije davao znake života, a pokrenuta je i krivična istraga.
- Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila usled patoloških uzroka, nakon čega je krivični postupak obustavljen - navela je portparolka Policijske uprave u Prešovu Jana Ligdayova.
Iako smrt nije zvanično okarakterisana kao posledica nesreće, slučaj je dodatno pojačao zabrinutost zbog bezbednosti na tom lokalitetu.
Ugljen-dioksid glavni krivac za nesreću
Kako je prenela slovačka televizija Markiza, stručnjaci su utvrdili da se u blizini izvora nakupljao ugljen-dioksid koji prirodno izlazi iz mehurića mineralne vode. U zatvorenom ili slabo provetrenom prostoru, gas može brzo dostići opasne koncentracije i izazvati gubitak svesti.
Problem je, prema navodima nadležnih, saniran ugradnjom ventilatora i sistema za upozorenje.
- Kada uređaj registruje povećanu koncentraciju gasa, automatski se aktivira svetlosni alarm - objasnio je Vladimír Jurec iz kompanije Exim Servis.
Uprkos tim merama, pristup izvoru ostaje ograničen, a lokalne vlasti upozoravaju da boravak na sličnim prirodnim lokalitetima može biti opasan ukoliko se ne poštuju bezbednosna upozorenja.
(Blesk.cz)
