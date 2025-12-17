Fudbal

"KIŠA" GOLOVA U KRAGUJEVCU: Radnički i Čukarički odigrali spektakularan meč u zaostaloj utakmici 15. kola Superlige Srbije

Filip Milošević

17. 12. 2025. u 18:57

Fudbaleri Radničkog pobedili su večeras u Kragujevcu ekipu Čukaričkog rezultatom 3:2 (2:1) u zaostaloj utakmici 15. kola Superlige Srbije.

КИША ГОЛОВА У КРАГУЈЕВЦУ: Раднички и Чукарички одиграли спектакуларан меч у заосталој утакмици 15. кола Суперлиге Србије

Foto: ATA images

Golove za Radnički postigli su Sali Vižđi u 1, Isa Ba u 40. i Ester Sokler u 74. minutu. Strelci za goste bili su Lazar Tufegdžić u 45+3. i Filip Matijašević u 90+4. minutu.

Fudbaleri Radničkog nisu iskoristili penal u 79. minutu, pošto je golman Čukaričkog Nikola Mirković zaustavio udarac igrača domaćeg tima Kilijana Bevisa.

Čukarički se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli SLS sa 27 bodova, dok je ekipa iz Kragujevca na 10. poziciji sa 24.

Fudbaleri Čukaričkog će u poslednjem, 20. kolu jesenjeg dela SLS 21. decembra gostovati Spartaku u Subotici, dok će Radnički dan kasnije igrati u Kruševcu protiv Napretka.

