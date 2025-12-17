"KIŠA" GOLOVA U KRAGUJEVCU: Radnički i Čukarički odigrali spektakularan meč u zaostaloj utakmici 15. kola Superlige Srbije
Fudbaleri Radničkog pobedili su večeras u Kragujevcu ekipu Čukaričkog rezultatom 3:2 (2:1) u zaostaloj utakmici 15. kola Superlige Srbije.
Golove za Radnički postigli su Sali Vižđi u 1, Isa Ba u 40. i Ester Sokler u 74. minutu. Strelci za goste bili su Lazar Tufegdžić u 45+3. i Filip Matijašević u 90+4. minutu.
Fudbaleri Radničkog nisu iskoristili penal u 79. minutu, pošto je golman Čukaričkog Nikola Mirković zaustavio udarac igrača domaćeg tima Kilijana Bevisa.
Čukarički se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli SLS sa 27 bodova, dok je ekipa iz Kragujevca na 10. poziciji sa 24.
Fudbaleri Čukaričkog će u poslednjem, 20. kolu jesenjeg dela SLS 21. decembra gostovati Spartaku u Subotici, dok će Radnički dan kasnije igrati u Kruševcu protiv Napretka.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
VERA POMOGLA FUDBALERU BARSELONE: Araho se oporavio, spreman za povratak na teren
17. 12. 2025. u 19:41
PRENOS, PARTIZAN - VIRTUS: Crno-beli za nastavak dobrog niza u Evroligi
17. 12. 2025. u 19:30
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)