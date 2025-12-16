PRODISALI I ZETA I BOTUN: Dan posle referenduma, meštani se sastali sa predstavnikom EU

BOTUN je ostao Botunjanima, ali problem i dalje visi nad glavama meštana ovog kraja u Zeti, iako su se na održanom referendumu ubedljivom većinom izjasnili protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Pesma, vatromet, radost Zećana obeležli su kraj referendumskog dana. Nisu se uspavali Botunjani već su još jednom poručili da ih pobeda neće uljuljkati. Tako su se juče sastali sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Satlerom i dogovor je da se ta priča nastavi.

V.K.

Kako je kazao meštanin Slavko Vukčević jedan od predstavnika Botunjana, predstoji širi krug razgovora za desetak dana u koje će biti uključena i Opština Zeta.

- Nakon referenduma se pokazalo da su građani Zete jedinstveni u odbrani svoje teritorije i protive se izgradnji postrojenja u Botunu. I oni i mi smo spremni da razgovaramo, ali ne ovako kao meštani Botuna, nego da se ide u širi krug razgovora kako bi se našlo rešenje da se izmesti lokacija za kolektor, kazao je Vukčević.

On je dodao da su preneli poruku Satleru da nisu krivi za ranije potpisan ugovor bez njihove saglasnosti.

- Problematizovali smo odabir lokacije ali i tehnologije, rekao je on, dok je njegov komšija Jagoš Bećirović naveo da bi najteži poraz za crnogorsko društvo i demokratiju bila upotreba pendreka na mirni narod u Botunu.

Kapacitet POSTOJEĆI kolektor za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici je kapaciteta za 55.000 ljudi, dok u glavnom gradu trenutno živi oko 180.000 stanovnika. Nerešavanje pitanja otpadnih voda može ugroziti zatvaranje Poglavlja 27 (zaštita životne sredine), a time usporiti i put Crne Gore ka članstvu u EU.

- Sa tim je saglasan i Satler - rekao je Bećirović.

Lidera DNP-a Milan Knežević oduševljeni narodom je nakon referenduma kao pobednika nosio na rukama.

- Poslata je jasna poruka, a to je da je cela Zeta disala za Botun i čitavi Botun za Zetu. I niko nas ne može pobediti. Ovi ljudi su od 14. novembra branili institucije Crne Gore, kategoričan je Knežević.

Kako je saopštio predsednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, protiv izgradnje kolektora glasalo je 98,4 odsto, odnosno 7.834 građana. Naveo je da je nepunih dva odsto bilo za izgradnju postrojenja, dok su samo dva građanina Botuna bila za kolektor.

- Nadam se da Vlada neće ići protiv svojih građana. Bilo je nekih koji su pokušavali da smanje izlaznost sa pričom da referendum neće uticati na odluke viših instanci. Ovo je volja građana, ovo je pravo građana da biraju. Izlaznost je veća nego na poslednjim parlamentarnim izborima, što dodatno daje uspeh ovom procesu - kazao je Asaanović.