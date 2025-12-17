Svet

SPREMITE SE ZA - RAT! Taker Karlson: Tramp bi rano ujutru mogao da objavi početak oružanog sukoba sa Venecuelom (VIDEO)

Predrag Stojković

17. 12. 2025. u 21:26

AMERIČKI novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zvaničnika, tvrdi da bi predsednik SAD Donald Tramp mogao da objavi rat Venecueli u četvrtak rano ujutru po moskovskom vremenu.

-Članovima Kongresa je juče rečeno da je rat neizbežan, a biće objavljen večeras u 21:00 č (po američkom vremenu) u predsednikovom obraćanju naciji. Ko zna, inače, da li će se to zaista dogoditi. To mi je jutros rekao član Kongresa, objavio je Karlson.

Tramp će se obratiti naciji iz Bele kuće u četvrtak u 05.00 po moskovskom vremenu (03.00 po srednjoevropskom).

Bela kuća je ranije objavila da će se predsednikov govor fokusirati na rezultate ove godine i nove inicijative.

