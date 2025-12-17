USPEŠAN DEBI ZA PABLA LASA NA KLUPI EFESA: Ubedljiv trijumf na gostovanju Žalgirisu

Košarkaši Efesa pobedili su večeras u Kaunasu ekipu Žalgirisa rezultatom 87:64 u utakmici 16. kola Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kol Svajder sa 18 poena, dok je Vensan Poarije dodao 14.

Kod domaćih, najbolji je bio Najdžel Vilijams-Gos sa 11 poena, dok je Silvan Fransisko ubacio 10.

Košarkaši Žalgirisa se trenutno nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Efes na 16. poziciji sa skorom 6/10.

Košarkaši Žalgirisa će u narednom, 17. kolu Evrolige u petak dočekati Partizan, dok će Efes u Istanbulu dočekati Dubai.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA