USPEŠAN DEBI ZA PABLA LASA NA KLUPI EFESA: Ubedljiv trijumf na gostovanju Žalgirisu
Košarkaši Efesa pobedili su večeras u Kaunasu ekipu Žalgirisa rezultatom 87:64 u utakmici 16. kola Evrolige.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kol Svajder sa 18 poena, dok je Vensan Poarije dodao 14.
Kod domaćih, najbolji je bio Najdžel Vilijams-Gos sa 11 poena, dok je Silvan Fransisko ubacio 10.
Košarkaši Žalgirisa se trenutno nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Efes na 16. poziciji sa skorom 6/10.
Košarkaši Žalgirisa će u narednom, 17. kolu Evrolige u petak dočekati Partizan, dok će Efes u Istanbulu dočekati Dubai.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
TENISKI POTRES! Karlos Alkaraz objavio neočekivane vesti
17. 12. 2025. u 13:24
PIKSI DOBIO PONUDU KOJA SE NE ODBIJA! Bivši selektor Srbije ide gde ga niko nije očekivao
17. 12. 2025. u 12:34
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)