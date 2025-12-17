MINISTAR MALI: MMF doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije aranžmana sa Srbijom

IZVRŠNI odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) večeras je u Vašingtonu doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije Instrumenta za koordinaciju politika, aktuelnog aranžmana sa Republikom Srbijom, saopšteno je iz ove institucije.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali ocenio je, nakon objave izveštaja, da on dolazi u trenutku kada je Srbiji i te kako značajna potvrda međunarodne finansijske institucije o stabilnosti njene ekonomije i uloženim naporima da se sve reforme privedu kraju.

-Performanse Srbije pokazuju da smo za samo 15 godina prešli težak put od bankrota do zemlje sa investicionim kreditnim rejtingom. Odlično znamo koliko su bolni rezovi i teške odluke bili na ovom putu, ali su rezultati koje imamo najbolja potvrda da smo na pravom putu, kojim ćemo dalje i nastaviti, ocenio je Mali.

On je poručio da je samo snažna i stabilna ekonomija dobar temelj za dalji održivi rast, te da se ove godine srpska ekonomija pokazala otpornom.

-Srbija se uspešno izborila sa unutrašnjim i spoljašnjim izazovima u tekućoj godini i pokazala otpornost. To je rezultat nekoliko godina odgovorne fiskalne politike, stabilnog i dobro kapitalizovanog bankarskog sistema, visokog nivoa deviznih rezervi i javnog duga koji je na silaznoj putanji. To su naši ključni oslonci, istakao je prvi potpredsednik Vlade.

MMF navodi da Republika Srbija vodi opreznu makroekonomsku politiku i ima snažne „bafere“ koji izuzetno pomažu u ovom izazovnom periodu.

Zamenik direktora MMF-a Bo Li konstatovao je da je prioritet vlasti da održi fiskalni deficit na nivou od 3 odsto BDP-a ili manje, što zahteva strogo pridržavanje pravila o platama i penzijama, određivanje prioriteta investicija i pažljivo planiranje za nepredviđene situacije. Ova disciplina će sačuvati fiskalni prostor za reagovanje na šokove i podržati kontinuirani pad javnog duga. Takođe, potvrđuje da Vlada Republike Srbije ostaje posvećena očuvanju fiskalne discipline.

Instrument za koordinaciju politika (PCI) sa Međunarodnim monetarnim fondom predstavlja važan okvir za podršku naporima vlasti u sprovođenju fiskalno-strukturnih reformi, kao i reformi u energetskom sektoru, zaključuje se u izveštaju.

Delegacija MMF-a, koju je predvodila Anet Kjobe, boravila je krajem oktobra u zvaničnoj poseti Srbiji, kada su održani sastanci sa čelnim ljudima svih važnih državnih institucija. Prethodno je u junu ove godine okončano prvo razmatranje sprovođenja ovog aranžmana odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o njegovom uspešnom završetku.

Prema aktuelnom aranžmanu, fiskalni program je zasnovan na fiskalnom deficitu od najviše 3 odsto BDP-a tokom investicionog programa do 2027. godine i 2,5 odsto BDP-a tokom 2028. i 2029. godine. Na taj način će se balansirati prioriteti javne potrošnje sa fiskalnom disciplinom i dodatno smanjiti javni dug. Prateće strukturne reforme i reforme državnih preduzeća, uključujući energetski sektor, doprineće ublažavanju fiskalnih rizika.

Aranžman Instrument za koordinaciju politika odobren je Republici Srbiji u decembru 2024. godine i trajaće do kraja 2027. godine, odnosno 36 meseci. Aktuelni program je savetodavnog karaktera i ne podrazumeva korišćenje finansijskih sredstava.