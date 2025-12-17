Fudbal

CEO SVET U ČUDU, DA LI JE MOGUĆE DA JE OVAJ GOL PONIŠTEN?! Pogledajte neobjašnjivu odluku sudija u finalu (VIDEO)

Новости онлине

17. 12. 2025. u 19:05

Gol čist da ne može biti "čišći", a poništen je.

ЦЕО СВЕТ У ЧУДУ, ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ ДА ЈЕ ОВАЈ ГОЛ ПОНИШТЕН?! Погледајте необјашњиву одлуку судија у финалу (ВИДЕО)

Screenshot

Tim rečima "Jutarnji list" počinje priču o nesvakidašnjem događaju, a ona se ovako nastavlja:

  
Dok se klubovi pripremaju za poslednje utakmice u kalendarskoj godini, na ženskoj sceni traju i međunarodna takmičenja.

Konkretno, u toku je finale Južnoazijskih igara za žene u kojem se nadmeću fudbalske reprezentacije Vijetnama i Filipina.

Vijetnamke su po kladionicama u ovome susretu favorit, što su i pokazale na terenu postizanjem pogotka za prednost koji, 'na pravdi Boga', nije priznat.

Igrao se 29. minut kada su Vijetnamke odradile dobru akciju pre nego što je jedna fudbalerka centrirala, a njena sunarodnica sjajno sprovela loptu u mrežu glavom.

Dobra akcija, lepo ubacivanje i još bolja završnica - reklo bi se, ali razloga za slavlje nije bilo. Zapravo, reprezentacija Vijetnama ima pravo da bude potpuno besna.

Jer, dosuđen je ofsajd.

A u snimku koji je pred vama, jasno se vidi da nema ni govora o ofsajdu. Između poslednje Filipinke u odbrani i Vijetnamke koja je postigla gol ima barem dva metra razmaka.

Inače, ako se neko pita da li je možda devojka koja je centrirala prethodno bila u ofsajdu - nije, ni ona:

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!