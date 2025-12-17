CEO SVET U ČUDU, DA LI JE MOGUĆE DA JE OVAJ GOL PONIŠTEN?! Pogledajte neobjašnjivu odluku sudija u finalu (VIDEO)
Gol čist da ne može biti "čišći", a poništen je.
Tim rečima "Jutarnji list" počinje priču o nesvakidašnjem događaju, a ona se ovako nastavlja:
Dok se klubovi pripremaju za poslednje utakmice u kalendarskoj godini, na ženskoj sceni traju i međunarodna takmičenja.
Konkretno, u toku je finale Južnoazijskih igara za žene u kojem se nadmeću fudbalske reprezentacije Vijetnama i Filipina.
Vijetnamke su po kladionicama u ovome susretu favorit, što su i pokazale na terenu postizanjem pogotka za prednost koji, 'na pravdi Boga', nije priznat.
Igrao se 29. minut kada su Vijetnamke odradile dobru akciju pre nego što je jedna fudbalerka centrirala, a njena sunarodnica sjajno sprovela loptu u mrežu glavom.
Dobra akcija, lepo ubacivanje i još bolja završnica - reklo bi se, ali razloga za slavlje nije bilo. Zapravo, reprezentacija Vijetnama ima pravo da bude potpuno besna.
Jer, dosuđen je ofsajd.
A u snimku koji je pred vama, jasno se vidi da nema ni govora o ofsajdu. Između poslednje Filipinke u odbrani i Vijetnamke koja je postigla gol ima barem dva metra razmaka.
Inače, ako se neko pita da li je možda devojka koja je centrirala prethodno bila u ofsajdu - nije, ni ona:
Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
NOVA ERA POČINjE: Na treninzima KK Partizan - novi trener
17. 12. 2025. u 16:47
TENISKI POTRES! Karlos Alkaraz objavio neočekivane vesti
17. 12. 2025. u 13:24
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)