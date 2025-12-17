CEO SVET U ČUDU, DA LI JE MOGUĆE DA JE OVAJ GOL PONIŠTEN?! Pogledajte neobjašnjivu odluku sudija u finalu (VIDEO)

Gol čist da ne može biti "čišći", a poništen je.

Screenshot

Tim rečima "Jutarnji list" počinje priču o nesvakidašnjem događaju, a ona se ovako nastavlja:



Dok se klubovi pripremaju za poslednje utakmice u kalendarskoj godini, na ženskoj sceni traju i međunarodna takmičenja.

Konkretno, u toku je finale Južnoazijskih igara za žene u kojem se nadmeću fudbalske reprezentacije Vijetnama i Filipina.

Vijetnamke su po kladionicama u ovome susretu favorit, što su i pokazale na terenu postizanjem pogotka za prednost koji, 'na pravdi Boga', nije priznat.

Igrao se 29. minut kada su Vijetnamke odradile dobru akciju pre nego što je jedna fudbalerka centrirala, a njena sunarodnica sjajno sprovela loptu u mrežu glavom.

Dobra akcija, lepo ubacivanje i još bolja završnica - reklo bi se, ali razloga za slavlje nije bilo. Zapravo, reprezentacija Vijetnama ima pravo da bude potpuno besna.

Jer, dosuđen je ofsajd.

A u snimku koji je pred vama, jasno se vidi da nema ni govora o ofsajdu. Između poslednje Filipinke u odbrani i Vijetnamke koja je postigla gol ima barem dva metra razmaka.

Vot takoй fantomnый ofsaйd zafiksirovali v finale ženskogo futbolьnogo turnira 😕



Vьetnam i Filippinы nikak ne mogut zabitь.



Sudeйstvo — odna iz pričin 😁 pic.twitter.com/p0OHeOa9zZ — Čempionat (@championat) December 17, 2025

Thank you for speaking up for fairness for VN team 😭 Idk if the referees were problematic, or if the host simply didn't want VN to score. This error is utterly illogical and unacceptable https://t.co/v0DaoSsfZl pic.twitter.com/qw14fOFT8v — Ốp la 🌟 (@trungopla65) December 17, 2025

Inače, ako se neko pita da li je možda devojka koja je centrirala prethodno bila u ofsajdu - nije, ni ona:

🇻🇳 VIETNAM SHOULD BE 1-0 UP! They score a magnificent goal and are robbed.



Official says it’s offside, but is nowhere near 😭😭😭#SeaGames strikes again… pic.twitter.com/jmHq5Q9OCx — amiel 🇵🇭 (@amtcfc) December 17, 2025

