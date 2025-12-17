BRNABIĆ O EVROPSKOM PUTU SRBIJE: Idemo ka EU, ali branimo naše nacionalne interese

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić poručila je večeras da Srbija želi da uđe u Evropsku uniju i da se na tome radi, ali da Srbija želi da ide ka EU uzdignutog čela štiteći, braneći i boreći se za svoje nacionalne interese.

Foto: Printscreen/Parlament Srbije

- Mi hoćemo poštovanje za našu zemlju i za naš narod. Mi nećemo da budemo slepi poslušnici - rekla je Brnabić tokom skupštinske rasprave o zaključku povodom godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji.

Ona je istakla da je najvažnija stvar u godišnjem izveštaju to što Evropska komisija peti put zaredom, odnosno petu godinu ponavlja da je Srbija ispunila sve uslove za otvaranje klastera 3, kao i što peti put zaredom u izveštaju poziva sve države članice EU da daju zeleno svetlo i da otvore klaster 3.

- I to je, poštovani građani Srbije, ono što je najvažnije za našu zemlju u tom izveštaju, ali ono što vi nikada nećete čuti od blokadera - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da se od predstavnika opozicije nije moglo čuti tokom današnje rasprave o tom mišljenju Evropske komisije.

- Da mi imamo državotvornu opoziciju, umesto blokadera i da imamo civilni sektor koji je zaista iskreno i istinski evropski orijentisan, a ne predstavlja parapolitičke organizacije, da mi sve to imamo, mi bi svi zajedno išli u Brisel, u Berlin, u Hag, u Viljnus i pitali te ljude tamo, zbog čega četvrtu godinu zaredom, vi ne poštujete preporuku Evropske komisije i zbog čega vi ne otvarate Srbiji klaster tri - rekla je Brnabić.

Umesto toga Srbija ima tzv. "blokadere" u opoziciji, koji, kako je rekla, svakodnevno idu i obilaze različite evropske centre moći.

- Ne da pitaju zašto ne ispunjavate preporuku Evropske komisije, a zbog čega vi to i na osnovu koje logike kažnjavate Srbiju, naš narod i sve naše građane. Ne, vi idete u te evropske centre moći i radite čak suprotno onome što kaže Evropska komisija. Vi molite da se ne otvori klaster tri - rekla je Brnabić.

Ona se osvrnula na reči predsednika Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamentra Dejvida Mekalistera, koji je poručio da srpska vlast i opozicija, ako se svađaju, treba da se svađaju na srpskom jeziku, a kada govore o stvarima koje su važne za Srbiju, treba da govore na engleskom.

- Da li mislite da to neko poslušao od blokadera? Ne, zato što im to nije u interesu - rekla je Brnabić.

Osvrnula se i na primere nepoštovanja vladavine prava drugih zemalja kandidata za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana, a koje su trenutno više odmakle na evropskom putu od Srbije i navela je da tako u Crnog Gori postoje dva, kako kaže, najveća kriminalna klana na svetu, "škaljarski" i "kavački", dok je za Albaniju rekla da imaju sistem glasanja na izborima koji nije u skladu sa demokratskim principima.

- Niko iz tih zemalja nije nikada jednu reč rekao, jedno pismo napisao, da se te zemlje uspore ili zaustave. Ne, oni su se svi borili zajedno da njihove zemlje napreduju. E to je najveća razlika između Srbije i tih zemalja - poručila je Brnabić opoziciji.

Ona je naglasila da je Evropska komisija uvek bila više nego fer prema Srbiji.

- Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, direktor za proširenje Gert Jan Kopman, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, ti ljudi su se borili za Srbiju, više nego što su se borili blokaderi svih boja u Srbiji. Hvala posebno i prijateljima iz Francuske, Italije, Mađarske, Grčke, Kipra, Španije, Slovačke i Austrije, koji su se takođe borili za ovu našu Srbiju više nego svi oni zajedno, ikada u njihovoj političkoj istoriji - rekla je Brnabić.

Ona se dotakla i pitanja duplih standarda u EU, navodeći da misli da tamo više i nema standarda i da se ne zna šta se i kako otvara.

- Nema ni logike, nema ni standarda. I meni kao posvećenom borcu za Srbiju u EU to realno i smeta i boli me i mislim da nije fer. I zato mislim da je jedina, jedina dobra, jedina moguća odluka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da ne prisustvuje samitu Evropska Unija-Zapadni Balkan, da kažemo, da razumemo poruku, ali isto tako da nam je dosta tog licemerja - zaključila je Brnabić.

(Tanjug)