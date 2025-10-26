DVA SLUČAJA PRIVREDNOG KRIMINALA: Krivične prijave protiv odgovornih

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi rasvetlili su dva slučaja iz oblasti privrednog kriminaliteta i nadležnom tužiocu podneli krivične prijave protiv odgovornih lica.

foto:V-V.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, podneta je krivična prijava protiv A. L. (42) iz Herceg Novog, zbog sumnje da je počinila krivično delo falsifikovanje isprave. Postoji sumnja da je A. L, zaposlena u jednoj hercegnovskoj javnoj ustanovi, zloupotrebila pravo na bolovanje. Izveštaj za obračun naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, koji je izdao njen izabrani lekar opšte prakse na period od 30 dana, falsifikovala je menjajući datum koji se odnosi na poslednji dan bolovanja. Izveštaj je tako prikazivao da je bolovanje trajalo duže od dozvoljenog roka. Osumnjičena je zatim falsifikovanu ispravu predala poslodavcu kao pravu, pravdajući time svoje odsustvo sa posla. Krivična prijava protiv A. L. podneta je u redovnom postupku.

Takođe, službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica „L.K.M.“ d.o.o. Herceg Novi i odgovornog lica u tom preduzeću, izvršnog direktora V. M. (46) iz Herceg Novog, zbog sumnje da su počinili krivično delo navođenje na overu neistinitog sadržaja u pokušaju.

Prema navodima iz policije, sumnja se da su osumnjičeni pokušali da zdravstveno-sanitarnu inspektorku zaposlenu u Opštini Herceg Novi dovedu u zabludu kako bi overila neistinitu ispravu. Cilj je, navodno, bio da preduzeće, koje se bavi pogrebnim uslugama, dobije dozvolu za prevoz jednog preminulog lica preko granice radi sahrane u drugoj državi, za dogovoreni novčani iznos.

Inspektorka je posumnjala u verodostojnost isprave, nakon čega je posao transporta poveren drugom preduzeću koje je blagovremeno pribavilo svu potrebnu dokumentaciju.

Krivične prijave protiv odgovornih lica podnete su nadležnom tužiocu u redovnom postupku, saopštila je policija.