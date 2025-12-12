ŠOK ZA SLOVENIJU: Glavni osumnjičeni za ubistvo muškarca u Novom Mestu pušten iz pritvora

OKRUŽNI sud u Novom Mestu saopštio je danas da je pustio iz pritvora mladića (21) romske nacionalnosti, koji je bio uhapšen kao glavni osumnjičeni za fizički napad na muškarca Aleša Šutara (48) ispred jednog bara u tom gradu, koji je od zadobijenih povreda preminuo krajem oktobra.

Foto Tanjug-AP

Sud je za agenciju STA saopštio da je osumnjičeni pušten iz pritvora jer do sada izneti dokazi pokazuju da verovatnoća da je počinio delo nije veća od verovatnoće da nije.

U saopštenju suda se navodi da sudska istraga protiv osumnjičenog nije završena i da "dalji tok postupka zavisi prvenstveno od organa za sprovođenje zakona".

Istragu o ovom slučaju vodi Okružno tužilaštvo u Novom Mestu, koje je nedavno saopštilo da još čeka izveštaj o obdukciji.

Postupak provere obezbeđenja na zabavi u baru LokalPatriot, gde se incident dogodio, takođe još nije završen, navodi slovenačko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Smrt muškarca Aleša Šutara izazvala je javno negodovanje i političku krizu u Sloveniji, koja je dovela do usvajanja sveobuhvatnog zakona nazvanog po njemu, čiji je cilj poboljšanje bezbednosne situacije na jugoistoku zemlje.

Nakon vesti da je osumnjičeni pušten na slobodu, opština Novo Mesto je reagovala sa šokom zbog, kako je navela, neefikasnog rada vlasti.

Grad je saopštio da ne želi da slučaj postane jedan od mnogih u kojima vlasti ne uspevaju da sprovedu pravdu, kao i da očekuje od nadležnih da preduzmu hitne mere i dovedu slučaj do kraja.

(Tanjug)

