PRAKTIČNO I EFIKASNO: Planiranje prostora za Kotor, Tivat i Herceg Novi na jednoj adresi
Predsednici tri bokeljske opštine potpisali su Memorandum o saradnji na pripremi i izradi lokalnih planskih dokumenata za Kotor, Tivat i Herceg Novi. Tim aktom utvrđeno je da će planiranje prostora za sve tri opštine ubuduće obavljati hercegnovska Agencija za izgradnju i razvoj, u skladu sa odredbama novog Zakona o uređenju prostora.
Lokalne uprave sve tri opštine procenjuju da je to ekonomičan, praktičan i efikasan način obavljanja poslova iz domena prostornog planiranja, posebno imajući u vidu da ova tri grada dele specifično zalivsko prirodno i geografsko okruženje.
Zajednička komunalna infrastruktura, kao i prirodno kulturno-istorijsko područje pod zaštitom UNESKO-a, dodatno su podržali odluku predsednika Stevana Katića, Vladimira Jokića i Željka Komnenovića da se prostor Boke planira iz jednog centra, u saradnji i koordinaciji sve tri opštine.
Memorandumom je precizirano koje će pripremne poslove u ovom domenu obavljati jedinice lokalnih samouprava, a koje Agencija kao obrađivač planske dokumentacije.
Podsetićemo, Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog osnovana je 2006. godine, a njeno funkcionisanje usklađeno je sa novom zakonskom regulativom odlukama Skupštine opštine Herceg Novi. Na poslovima planiranja i projektovanja angažovano je pet planera, uz najavu da će biti zaposlena još dva stručnjaka koji su stekli uslove za licencu i čekaju njeno izdavanje, kao i 16 inženjera različitih profila — arhitekture, građevinarstva, saobraćaja, hortikulture i elektroinženjerstva.
Dobra inicijativa i u svetlu činjenice da je u javnosti sve više primedbi da je priobalje zaliva opterećeno gradnjom, koja narušava prostornu ravnotežu i tradicionalni izgled obale, pa je neophodno uspostaviti održiviji pristup razvoju.
