Crna Gora

PRAKTIČNO I EFIKASNO: Planiranje prostora za Kotor, Tivat i Herceg Novi na jednoj adresi

Vitka Vujnović

11. 12. 2025. u 14:26

Predsednici tri bokeljske opštine potpisali su Memorandum o saradnji na pripremi i izradi lokalnih planskih dokumenata za Kotor, Tivat i Herceg Novi. Tim aktom utvrđeno je da će planiranje prostora za sve tri opštine ubuduće obavljati hercegnovska Agencija za izgradnju i razvoj, u skladu sa odredbama novog Zakona o uređenju prostora.

ПРАКТИЧНО И ЕФИКАСНО: Планирање простора за Котор, Тиват и Херцег Нови на једној адреси

Foto: V.V.

Lokalne uprave sve tri opštine  procenjuju da je to ekonomičan, praktičan i efikasan način obavljanja poslova iz domena prostornog planiranja, posebno imajući u vidu da ova tri grada dele specifično zalivsko prirodno i geografsko okruženje.

Zajednička komunalna infrastruktura, kao i prirodno kulturno-istorijsko područje pod zaštitom UNESKO-a, dodatno su podržali odluku predsednika Stevana Katića, Vladimira Jokića i Željka Komnenovića da se prostor Boke planira iz jednog centra, u saradnji i koordinaciji sve tri opštine.

Memorandumom je precizirano koje će pripremne poslove u ovom domenu obavljati jedinice lokalnih samouprava, a koje Agencija kao obrađivač planske dokumentacije.

Podsetićemo, Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog osnovana je 2006. godine, a njeno funkcionisanje usklađeno je sa novom zakonskom regulativom odlukama Skupštine opštine Herceg Novi. Na poslovima planiranja i projektovanja angažovano je pet planera, uz najavu da će biti zaposlena još dva stručnjaka koji su stekli uslove za licencu i čekaju njeno izdavanje, kao i 16 inženjera različitih profila — arhitekture, građevinarstva, saobraćaja, hortikulture i elektroinženjerstva.

Dobra inicijativa i u svetlu činjenice da je u javnosti  sve više primedbi da je priobalje zaliva opterećeno  gradnjom, koja narušava prostornu ravnotežu i tradicionalni izgled obale, pa je neophodno uspostaviti  održiviji pristup razvoju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RADINA ŠOK ISPOVEST Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura

RADINA ŠOK ISPOVEST "Grand je Milana terao da peva na dan sahrane - otac mu je poginuo, ujak mu je bio očinska figura"