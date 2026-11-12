ČEKAJU U REDU I PO TRI SATA: Kartoni iz pet gročanskih naselja u ZS u Kaluđerici već dve godine

ZDRAVSTVENA stanica u Vinči, u kojoj se lečilo više od 30.000 stanovnika Opštine Grocka, nedavno je srušena do temelja, mada je rad obustavila u novembru 2024. godine.

FOTO: Privatna arhiva

U međuvremenu, kartoni pacijenata prebačeni su zdravstvenu stanicu Kaluđerica, gde se svakodnevno stvaraju ogromne gužve, a građani na pregled kod lekara opšte medicine čekaju i više od dva sata.

Zbog povećanog broja pacijenata veoma je teško odgovoriti na potrebe stanovnika ovog dela opštine Grocka. Ovde se trenutno leče žitelji Vinče, Leštana, Boleča, Ritopeka i Kaluđerice. Otkad je stanica u Vinči zatvorena, pacijenti iz svih pomenutih mesta odlaze u ZS u Kaluđerici.

Kako nam se požalila jedna žiteljka Leštana, koja je želela da ostane anonimna, pre nekoliko dana je u ambulanti u Kaluđerici čekala gotovo tri sata na pregled.

- Kada sam konačno došla na red za primanje infuzije, čemu je trebalo da prethodi merenje krvnog pritiska, medicinske sestre su mi rekle da nemaju aparat. Zbog toga su morale da ga potraže kod doktorke, koja mi je na kraju i izmerila pritisak. Ne mogu da verujem da u zdravstvenoj ustanovi nema aparata za merenje pritiska - rekla je za "Novosti" žiteljka.

Radovi planirani na proleće IZGRADNjA nove zdravstvene stanice Vinča, u istoimenom naselju, najavljivana je u više navrata. Kako se može videti na informativnoj tabli koja je postavljena na ovoj lokaciji, početak radova na izgradnji nove zdravstvene ustanove, koja bi trebalo da ima oko 4.300 kvadrata, predviđen je za mart 2027. godine. Izgradnja nove zdravstvene stanice u ovom gročanskom naselju bila je najavljena za 2020. godinu, ali je odložena zbog epidemije korone.

Naši reporteri obišli su zdravstvenu stanicu u Kaluđerici i zatekli mnogobrojne pacijente koji su čekali da budu primljeni. Uprkos zakazivanju pregleda što je već dugo ustaljen sistem, zabeležena je ogromna gužva.

"Novosti" su ovim povodom poslale pitanja Domu zdravlja Grocka.

Podsetimo, zbog isteka upotrebne dozvole i ugrožene bezbednosti pacijenata i zaposlenih, Zdravstvena stanica Vinča prestala je da radi. Rad je obustavila i hitna pomoć usklopu stanice, kao i apoteka. Vinčanski zdravstveni objekat izgrađen je pre više od pet decenija kao montažna baraka privremenog karaktera, koja je zbog dotrajalosti postala potpuno neuslovna. Krov je u međuvremenu počeo da prokišnjava, a odeljenje pedijatrije polako se gasilo.