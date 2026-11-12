Beograd

PLIVANJE I U NOVEMBRU: Obuka u još dve pančevačke škole

Maša Jakovljević

12. 11. 2026. u 11:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OBUKA neplivača u Pančevu nastavlja se i tokom novembra, a u novi ciklus programa "Ja plivam, a ti?" su se uključili učenici još dve osnovne škole.

ПЛИВАЊЕ И У НОВЕМБРУ: Обука у још две панчевачке школе

Foto: Beoinfo

Prema planu JKP "Mladost", od juče sa obukom su počeli đaci Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović" i Osnovne škole "Sveti Sava".

Nastavak aktivnosti usledio je nakon uspešno realizovanog prvog meseca novog ciklusa, tokom kojeg su polaznici imali priliku da savladaju prve korake u vodi i usvoje osnovne plivačke veštine.

Iz JKP "Mladost" ističu da je cilj programa da što veći broj dece nauči da pliva, ali i da kroz organizovanu obuku razvije sigurnost i pravilno ponašanje u vodi. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA