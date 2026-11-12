PLIVANJE I U NOVEMBRU: Obuka u još dve pančevačke škole

OBUKA neplivača u Pančevu nastavlja se i tokom novembra, a u novi ciklus programa "Ja plivam, a ti?" su se uključili učenici još dve osnovne škole.

Foto: Beoinfo

Prema planu JKP "Mladost", od juče sa obukom su počeli đaci Osnovne škole "Zmaj Jova Jovanović" i Osnovne škole "Sveti Sava".

Nastavak aktivnosti usledio je nakon uspešno realizovanog prvog meseca novog ciklusa, tokom kojeg su polaznici imali priliku da savladaju prve korake u vodi i usvoje osnovne plivačke veštine.

Iz JKP "Mladost" ističu da je cilj programa da što veći broj dece nauči da pliva, ali i da kroz organizovanu obuku razvije sigurnost i pravilno ponašanje u vodi.