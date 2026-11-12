Politika

NEPRIHVATLJIVA PORUKA Linta o glasanju u UN: BiH, Hrvatska i Crna Gora protiv rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2026. u 19:45

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PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da to što su Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora glasale protiv rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o borbi protiv veličanja nacizma, neonacizma, rasizma i ksenofobije predstavlja neprihvatljivu političku poruku.

НЕПРИХВАТЉИВА ПОРУКА Линта о гласању у УН: БиХ, Хрватска и Црна Гора против резолуције о борби против величања нацизма

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Rezoluciju, koju je predložila Rusija, podržalo je 117 država, među kojima je i Srbija, dok su protiv glasale 53 zemlje.

Kako se navodi u saopštenju Saveza Srba iz regiona, Linta ističe da nije iznenađujuće što Hrvatska nije podržala dokument koji osuđuje ideologiju odgovornu za milione nevinih žrtava, imajući u vidu da je srpski narod bio jedna od najvećih žrtava nacizma i ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu.

-U Nezavisnoj Državi Hrvatskoj sproveden je sistematski genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. Ambasador BiH u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija samovoljno je doneo odluku da BiH glasa protiv rezolucije, bez prethodno dobijene saglasnosti nadležnih institucija i predstavnika srpskog naroda. O spoljnopolitičkim stavovima BiH ne može odlučivati pojedinac mimo nadležnih institucija i bez poštovanja ravnopravnosti tri konstitutivna naroda što je suprotno Dejtonskom sporazumu i Ustavu BiH, istakao je Linta.

Prema njegovim rečima, borba protiv nacizma i njegovih savremenih oblika mora biti dosledna i bez političkih dvostrukih standarda.

-Neprihvatljivo je osuđivati jedne oblike veličanja nacizma, a istovremeno prećutkivati ili opravdavati ustašku ideologiju, ustaške simbole i pozdrav 'Za dom spremni', naveo je Linta.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u utorak rezoluciju pod nazivom "Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose podsticanju savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije", koju je predložila Rusija.

Dokument je podržalo je 117 država, među kojima Srbija, dok su protiv glasale 53 zemlje, pored ostalih SAD, članice NATO-a i Ukrajine, kao i Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora.

Tanjug

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