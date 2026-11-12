GUME "ZIMUJU" I PO HOTELIMA : Odlaganja pneumatika za vozila je dodatni udar na džep Beograđana

GUME u podrumu ali i na terasi, a četiri hiljade dinara manje u novčaniku - tako izgleda nova sezonska računica sve većeg broja beogradskih vozača.

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Umesto da se sa pneumaticima guraju u ostavama, garažama i na balkonima, mnogi su odlučili da ih pošalju na "odmor" u hotel za gume. A taj luksuz košta od 3.600 do 5.000 dinara za šest meseci, dok godišnje čuvanje može da dostigne i 55 evra. U gradu u kojem je svaki kvadratni metar dragocen, očigledno je da više nije problem samo gde parkirati automobil, već i gde smestiti njegove točkove!

Hotelski odmor za automobilske "goste" nije nimalo jeftin. Prema dostupnim cenovnicima, za čuvanje kompleta od četiri pneumatika tokom jedne sezone potrebno je izdvojiti od 3.600 do 5.000 dinara, dok godišnje čuvanje može da košta između 8.000 i 10.000 dinara. Postoje i paketi od 45 evra za komplet manjih dimenzija, odnosno 55 evra za veće pneumatike. U zavisnosti od ponude, u cenu mogu biti uključeni pranje, skladištenje i preuzimanje guma.

Kada se sve sabere, vozač praktično plaća nekoliko hiljada dinara da ne bi morao da razmišlja gde će sa četiri velika, teška i često prljava pneumatika. Za one koji imaju sopstvenu garažu to možda deluje kao nepotreban luksuz, ali za stanovnike novobeogradskih blokova i drugih delova grada, gde podrumske prostorije često nisu dovoljne ni za osnovne stvari, ovakva usluga ima sasvim praktičnu vrednost.

Da je gužva uoči sezonske zamene uobičajena, potvrđuju i vulkanizeri. Vulkanizer Marko je objasnio da vozači često ne čekaju poslednji trenutak namerno već zbog brojnih svakodnevnih obaveza i ubrzanog načina života.

Održavanje je bitno VULKANIZERI preporučuju da se gume čuvaju u suvim, čistim i hladnijim prostorijama, zaštićene od direktne sunčeve svetlosti, vlage i izvora toplote. Pre odlaganja trebalo bi ih oprati, osušiti i pregledati, a važno je i zabeležiti na kom su mestu na automobilu bile montirane. Nepravilno skladištenje može da utiče na njihovo stanje i vek trajanja. Nije isto ni da li se čuvaju samo pneumatici ili kompletni točkovi sa felnama. Gume bez felni preporučuje se držati uspravno, dok se kompletni točkovi mogu slagati jedan na drugi ili odlagati na odgovarajuće nosače.

- Ne bih rekao da ljudi čekaju poslednji trenutak, niti da je u pitanju neodgovornost, jednostavno su prezauzeti, pa teško uklapaju sve obaveze u ubrzani tempo života kojim svi živimo - rekao je on.

Naveo je i da se čuvanje pneumatika u njegovom servisu naplaćuje od 120 dinara po gumi mesečno, u zavisnosti od usluge.

Za one koji imaju garažu ili suvu ostavu, čuvanje kod kuće svakako je jeftinija opcija. Međutim, za vozače koji žive u stanovima bez podruma i pomoćnih prostorija, nekoliko hiljada dinara za oslobađanje dragocenog prostora sve češće postaje prihvatljiva stavka u budžetu.