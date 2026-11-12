Beograd

LANČANI SUDAR U BEOGRADU: Oštećena tri vozila na Čukarici (FOTO)

М.К.

12. 11. 2026. u 19:41

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U BEOGRADSKOM naselju Filmski grad, u Ulici kneza Višeslava na opštini Čukarica, večeras je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri putnička vozila.

ЛАНЧАНИ СУДАР У БЕОГРАДУ: Оштећена три возила на Чукарици (ФОТО)

Foto: Novosti

Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo u večernjim satima nešto posle 19 sati. 

Na fotografiji sa lica mesta vidi se lančani sudar tri automobila na kojima je pričinjena materijalna šteta.

Pripadnici policije izašli su na lice mesta i u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti i uzrok sudara.

Foto: Novosti

Zbog ove nezgode u Ulici kneza Višeslava stvorile su se saobraćajne gužve, pa se saobraćaj na ovoj deonici odvija usporeno.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih osoba.

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