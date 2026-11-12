SPORAN BROJ VOZILA: Udruženje budućih taksi preduzetnika apeluje da se pojača kontrola

UDRUŽENjE budućih taksi preduzetnika smatra da je neophodna hitna i sveobuhvatna kontrola taksi prevoza u Beogradu. Kako navode u saopštenju poslatom medijima, postoje ozbiljne sumnje da je zakonsko ograničenje broja vozila u vlasništvu privrednih društava premašeno.

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Istovremeno, samostalni preduzetnici godinama čekaju na dozvole za rad, zbog čega iz Udruženja zahtevaju da se ispitaju kriterijumi i način njihove raspodele.

Prema ranijoj odluci Grada Beograda, ukupan dozvoljeni broj taksi vozila iznosio je 6.410, a privredna društva mogla su da imaju najviše 10 odsto ukupnog broja, odnosno 641 vozilo.

Međutim, iz Udruženja navode da nezvanični podaci ukazuju na to da je propisana kvota znatno premašena. U februaru 2026. godine na privredna društva navodno je bilo registrovano 808 vozila sa TX oznakama, dok novije procene pokazuju da je taj broj premašio 1.000.

Kako ističu, uprkos upućenim zahtevima, nisu dobili podatke o ukupnom broju izdatih saglasnosti, niti precizne informacije o kriterijumima na osnovu kojih se one dodeljuju.

Dodatnu zabrinutost izaziva novi program donet 20. oktobra ove godine, kojim je ukupan dozvoljeni broj taksi vozila u Beogradu povećan na 6.610. Iz Udruženja sumnjaju da bi i novih 200 mesta moglo biti unapred opredeljeno pojedinim privrednim društvima.

Inspekcijska kontrola PORED kontrole postupka izdavanja saglasnosti, Udruženje smatra da je neophodno sprovesti i vanredni inspekcijski nadzor nad poslovanjem taksi prevoznika. Inspekcijska kontrola, prema njihovom predlogu, trebalo bi da obuhvati status angažovanih vozača, prijavljeni fond radnih sati, redovnost uplate poreza i doprinosa, kao i način isplate zarada.

Predstavnici budućih taksi preduzetnika traže da nadležne institucije objave jasne kriterijume za izdavanje saglasnosti, kao i da se utvrdi da li se u praksi poštuje redosled podnošenja zahteva i zakonsko ograničenje od 10 odsto za privredna društva.

- Ne tvrdimo unapred da je svaka izdata saglasnost ili dozvola nezakonita, ali smatramo da postoje ozbiljni razlozi za nezavisnu kontrolu i potpuno objavljivanje svih podataka - zaključuje se u saopštenju Udruženja budućih taksi preduzetnika.

Posebno ukazuju na potrebu objavljivanja javnog registra sa tačnim brojem izdatih saglasnosti, podacima o njihovim korisnicima i vozilima. Takođe, traže objašnjenje kako pojedina preduzeća dobijaju saglasnosti za više desetina vozila u jednom danu, dok samostalni preduzetnici ne uspevaju da dođu do pojedinačnih dozvola.