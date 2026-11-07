Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Ovaj deo grada na spisku

В.Н.

07. 11. 2026. u 07:54

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Zbog planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 7. novembar.

ИСКЉУЧЕЊЕ СТРУЈЕ У БЕОГРАДУ: Овај део града на списку

Foto: Pierluigi Palazzi/Alamy/Profimedia

Do prekida snabdevanja električnom energijom doći će na teritoriji opštine Zemun.

Struje neće biti u periodu od 08.30 do 15.30 časova.

Tačno vreme isključenja struje i adrese potrošača, možete pročitati na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.

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