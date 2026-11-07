ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Ovaj deo grada na spisku
Zbog planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 7. novembar.
Do prekida snabdevanja električnom energijom doći će na teritoriji opštine Zemun.
Struje neće biti u periodu od 08.30 do 15.30 časova.
Tačno vreme isključenja struje i adrese potrošača, možete pročitati na zvaničnom sajtu Elektrodistribucije Srbije.
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