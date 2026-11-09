Beograd

NAPUNITE FLAŠE NA VREME: Ovi delovi grada sutra bez vode

T.J.

09. 11. 2026. u 11:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži u utorak, 10. novembra, bez vode će biti potrošači u pojedinim ulicama u opštinama Voždovac i Zemun, najavilo je Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

НАПУНИТЕ ФЛАШЕ НА ВРЕМЕ: Ови делови града сутра без воде

Foto: AI generated

Deo potrošača u naselju Ripanj u opštini Voždovac ostaće bez vode od 8.00 do 15.00 časova zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u toj opštini.

Bez vode će ostati potrošači u Stepašinovcu, Malom Stepašinovcu i u ulicama Avalskoj, Jovana Olivera, Generala Milojka Jankovića i Zorke Janković.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun sutra će u periodu od 9.00 do 22.00 sata bez vode biti potrošači u sledećim ulicama: Batajnički drum (od Batajničkog druma 7. deo do Poljoprivrednog dobra 13. maj), Poljoprivredno dobro 13. maj i Batajnički drum 7. deo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Gejzir u ulici Peka Dapčevića

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KO PROĐE CAKU, NJEGOVE PARE : Mirijevac pronašao novac na ulici pa smislio način da spreči prevaru
Beograd

0 0

KO PROĐE "CAKU", NJEGOVE PARE : Mirijevac pronašao novac na ulici pa smislio način da spreči prevaru

NOVAC pronađen na ulici mogao bi da završi u pogrešnim rukama da nije bilo domišljatog poteza jednog stanovnika Mirijeva. Umesto da samo objavi da traži vlasnika, pošteni Beograđanin osmislio je "test" koji mogu da prođu samo oni koji su zaista ostali bez para. Njegov gest oduševio je građane, a sada se čeka da se pojavi osoba kojoj je novac ispao.

06. 11. 2026. u 12:47

Politika
Tenis
Fudbal
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?

Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?