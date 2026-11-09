NAPUNITE FLAŠE NA VREME: Ovi delovi grada sutra bez vode

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži u utorak, 10. novembra, bez vode će biti potrošači u pojedinim ulicama u opštinama Voždovac i Zemun, najavilo je Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija".

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Deo potrošača u naselju Ripanj u opštini Voždovac ostaće bez vode od 8.00 do 15.00 časova zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u toj opštini.

Bez vode će ostati potrošači u Stepašinovcu, Malom Stepašinovcu i u ulicama Avalskoj, Jovana Olivera, Generala Milojka Jankovića i Zorke Janković.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun sutra će u periodu od 9.00 do 22.00 sata bez vode biti potrošači u sledećim ulicama: Batajnički drum (od Batajničkog druma 7. deo do Poljoprivrednog dobra 13. maj), Poljoprivredno dobro 13. maj i Batajnički drum 7. deo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

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