SUTRA PLANIRANA ISKLJUČENJA: Potrošači u ovim opštinama će biti bez struje par sati

NOVAC pronađen na ulici mogao bi da završi u pogrešnim rukama da nije bilo domišljatog poteza jednog stanovnika Mirijeva. Umesto da samo objavi da traži vlasnika, pošteni Beograđanin osmislio je "test" koji mogu da prođu samo oni koji su zaista ostali bez para. Njegov gest oduševio je građane, a sada se čeka da se pojavi osoba kojoj je novac ispao.