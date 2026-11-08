SUTRA PLANIRANA ISKLJUČENJA: Potrošači u ovim opštinama će biti bez struje par sati
ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije saopštila je da će sutra doći do planiranih isključenja struje u više gradskih opština, među kojima su Palilula, Savski venac, Voždovac, Zemun i Obrenovac, kao i da će ta planirana isključenja struje trajati nekoliko sati.
Borča (9-15h)
- Beočanska 20A, Mihaila Petrovića 6-12R, 7-13, 25-27
- Petrovačka: 2D-4A, 8-12, 16-18, 5-7, 13A-15, 19 i 25
- Vase Pomorišca 4J, 8A, 12, 18-18A, 28, 9A, 21-23A, 43-51, 71-71B, 85
- Zrenjaninski put: 150-150T
- naselje Borča - Guvno: Vase Pomorišca: 42-44, 48-54, 64-66, 70-84B, 29-37A, 55, 59, 63 i 77.
Savski Venac (12- 14h)
- Birčaninova 2-2A
- Hajduk-Veljkov venac: BB, BB
- Risanska 3
- Sarajevska: 2-6, 1-9,
Voždovac (9-12h)
- Ustanička 86
Zemun (9.30-10.30h)
- Autoput za Zagreb: 20G-22E
- Cvijićeva: 55-61, 69-71, 77-79A, 91-93, 111, 115-117
- naselje Plavi horizonti: Milana Rešetara 1B.
Obrenovac (9-13h)
- Naselje Ljubinić: Ivovića kraj: 2B
- Lipovica: 2A
- naselje Orašac: Dubrave: 3G, Gornji kraj: 48, 86A-90, 96-108, 112-120, 136, 140, 73, 77, 81A-83, 87-91, 95, 101-101A, 105, 109-115, 119-121, kod škole: 0,35, kod T.S.: 194, 173,
- Miljkovića put: 0, 98A
- Orašac: 0, 1, 1111BB
- Orašac donji kraj: 0-0BB, 34, 74, 114-114A, 148, 160-160A, 166, 170, 174-180, 184, 188-200, 206-210, 214-228, 258, 312, 165-177, 181-185, 189, 193-203, 207-209, 213-215, 223-227C, 233, 279.
- U Orašcu muzička kolonija: 0, 126-130, 144, 135-139, 145B
- Put za Banjane: 0, 7A, 157D, Put za dom: 124A, 123-125, 143
- Put za Ljubinić: 3-5
- Put za Vukićevicu 1B
- Ševar: 0-2D, 6-10A, 14-16, 20-22, 26-34A, 38-40, 46, 78-80, 122A, 140-142, 148B-150, 340, 1-3, 7A-29A, 33-33, 41, 45-47, 79, 127, 145-149.
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