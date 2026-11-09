VRTIĆI POTREBNI NA OBODU GRADA: Sve više mladih porodica sa decom doseljava se u Mirijevo, delove Voždovca, Zemun...

BEOGRADU su potrebni novi predškolski objekti, pre svega u Višnjičkoj banji, Zemunu, na Bežanijskoj kosi i Voždovcu. Reč je o delovima prestonice u kojima se poslednjih godina intenzivno grade stambeni kompleksi, a sa njima pristižu i brojne mlade porodice sa decom.

Foto: Beoinfo

Demografska kretanja i širenje stambenih zona doveli su do neravnomerne raspoređenosti potreba za predškolskim ustanovama. Dok se u naseljima na obodu grada, gde niču novi stambeni kompleksi, beleži sve veći broj dece, centralne gradske opštine su znatno manje opterećenje. To se posebno odnosi na Vračar, Stari grad i Savski venac, gde je manje novorođene dece, a starosna struktura stanovništva nešto starija.

Najveći pritisak na vrtiće i dalje je u delovima grada koji se brzo razvijaju. Leva obala Dunava, naročito Borča, već godinama je među najtraženijim lokacijama, a veliki broj mališana beleži se i u pojedinim delovima Voždovca, Zemuna, Mirijeva i Višnjičke banje.

Subvencija za boravak u vrtiću zasad iznosi 33.000 dinara mesečno po detetu, koliko je i ekonomska cena boravka u državnim vrtićima. U sistem gradskih subvencija uključeno je oko 300 privatnih vrtića, koje pohađa približno 26.000 dece. Više od 80 odsto ovih ustanova ima cene boravka između 33.000 i 37.000 dinara, što znači da roditelji u najvećem broju slučajeva imaju minimalnu doplatu.

Od Umčara do Mladenovca PRIVATNE predškolske ustanove pohađa više od 25.000 dece, dok je oko 60.000 mališana u državnim vrtićima. Završeno je i opremljeno pet novih vrtića u koje će se mališani uskoro useliti. Novi vrtići izgrađeni su u Umčarima, Borči, Ovči, naselju Braće Jerković i u Mladenovcu. Pored vrtića, u Ovči je završena i centralna kuhinja iz koje će se snabdevati obdaništa u naseljima na levoj obali Dunava, što će značajno olakšati distribuciju hrane. U toku su radovi u naselju Sunčani breg u Rakovici gde se gradi vrtić, u Stepojevcu, kao i u Bloku 62.

Iako se u pojedinim naseljima i dalje traži mesto više, situacija je znatno povoljnija nego prethodnih godina. Uvođenje privatnih vrtića u sistem predškolskog obrazovanja, uz subvencionisanje boravka iz gradskog budžeta i izgradnju novih objekata, doprinelo je značajnom smanjenju lista čekanja. Trenutno je bez mesta oko 1.000 dece, što je najmanji broj u poslednjih deset godina, dok je obuhvat mališana predškolskim obrazovanjem dostigao 84 odsto.

Broj dece koja pohađaju vrtiće danas je za oko 40.000 veći nego pre deset godina. Posle prošlogodišnjeg konkursa i završetka žalbenog postupka, na raspoređivanje je čekalo približno 1.000 mališana.

U narednom periodu posebna pažnja trebalo bi da bude posvećena analizi potreba pojedinačnih naselja, kako bi se novi vrtići gradili tamo gde je pritisak na postojeće kapacitete najveći.

Izvesno je da su novi vrtići potrebni u Višnjičkoj banji, na Voždovcu, pored novog objekta u naselju Braće Jerković, kao i u Zemunu i na Bežanijskoj kosi.