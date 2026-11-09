POSEBNO RADNO VREME NA DAN PRIMIRJA: Zanatski i trgovinski objekati imaju drugačiji raspored u Beogradu
FIRME koje obavljaju zanatsku i trgovinsku delatnost na teritoriji Beograda, prema odluci o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji Beograda kojom se uređuje radno vreme trgovinskih formata i zanatskih objekata na Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra, imaju poseban raspored rada, saopštio je Gradski sekretarijat za privredu.
Shodno tome sutra će dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana, hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi i drugo, morati da rade najmanje od devet do 18 sati.
U sredu, 11. novembra kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dežurni prodajni objekti moraće da rade najmanje od 09 do 12 sati a istog dana, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati, mogu biti zatvoreni.
Benzinske pumpe u vreme državnog praznika, na državnim putevima 1. i 2. reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda, rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske pumpe u gradu najmanje od 06 do 20 sati.
Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.
Svi trgovinski i zanatski objekti u dane državnih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od pomenutog radnog vremena, navedeno je u saopštenju.
Tanjug
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