Politika

KO PRUŽA PODRŠKU ILIJI SRDANOVIĆU: Tražio je da se ukloni spomenik Milici Rakić, a da se podigne Madlen Olbrajt

24седам

18. 10. 2026. u 14:39

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TAKOĐE, na svojim nalozima na društvenim mrežama često ističe "ideje o Velikoj Albaniji uz veličanje šiptarskih terorista.

КО ПРУЖА ПОДРШКУ ИЛИЈИ СРДАНОВИЋУ: Тражио је да се уклони споменик Милици Ракић, а да се подигне Мадлен Олбрајт

24sedam

Kandidat za premijera ispred Studentske liste, Ilija Srdanović, dobio je, kako piše NS Uživo, podršku ni manje ni više od Gintera Filingera.

Ko je Ginter Felinger?

Reč je o Austrijancu, kako piše NS Uživo, koji je "vatreni albanski lobista, mrzitelj svega što je srpsko i rusko."

Ujedno, ovaj Austrijanac, piše NS Uživo, "snažno zagovara NATO ideje uz širenje propagande ove vojne alijanse."

Javnosti Srbije je, podseća NS Uživo, postao poznat kada je u svojim Tviter objavama zatražio da se spomenik tragično nastradale devojčice u NATO agresiji na našu zemlju, Milici Rakić, ukloni, a da se na tom mestu podigne spomenik Medlin Olbrajt.

Takođe, na svojim nalozima na društvenim mrežama često ističe "ideje o Velikoj Albaniji uz veličanje šiptarskih terorista.

Prema tome, Ilija Srdanović treba da bude ponosan, jer je nakon podrške iz Zagreba, Prištine i od strane albanskih demonstranata, stigla podrška i od Gintera Filingera.", prenosi NS Uživo.

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