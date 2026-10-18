KO PRUŽA PODRŠKU ILIJI SRDANOVIĆU: Tražio je da se ukloni spomenik Milici Rakić, a da se podigne Madlen Olbrajt

TAKOĐE, na svojim nalozima na društvenim mrežama često ističe "ideje o Velikoj Albaniji uz veličanje šiptarskih terorista.

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Kandidat za premijera ispred Studentske liste, Ilija Srdanović, dobio je, kako piše NS Uživo, podršku ni manje ni više od Gintera Filingera.

Ko je Ginter Felinger?

Reč je o Austrijancu, kako piše NS Uživo, koji je "vatreni albanski lobista, mrzitelj svega što je srpsko i rusko."

Ujedno, ovaj Austrijanac, piše NS Uživo, "snažno zagovara NATO ideje uz širenje propagande ove vojne alijanse."

Javnosti Srbije je, podseća NS Uživo, postao poznat kada je u svojim Tviter objavama zatražio da se spomenik tragično nastradale devojčice u NATO agresiji na našu zemlju, Milici Rakić, ukloni, a da se na tom mestu podigne spomenik Medlin Olbrajt.

Takođe, na svojim nalozima na društvenim mrežama često ističe "ideje o Velikoj Albaniji uz veličanje šiptarskih terorista.

Prema tome, Ilija Srdanović treba da bude ponosan, jer je nakon podrške iz Zagreba, Prištine i od strane albanskih demonstranata, stigla podrška i od Gintera Filingera.", prenosi NS Uživo.