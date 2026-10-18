"JEDAN POLJUBAC HOĆU JA, NEĆU TRI, NEĆU DVA" Vučić: Hvala dragoj Snežani na podršci i ljubavi (VIDEO)
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je o veličanstvenom skupu u Beogradskoj areni, kada je poljubio Snežanu Savić, objašnjavajući da je sam inicirao taj gest i da ona zbog toga ne treba da bude na meti kritika.
Vučić je ispričao da joj je prišao u zaglušujućoj buci Arene i zamolio je za dozvolu da je poljubi jednom, uz šalu povezanu sa brojem poljubaca.
- Prišao sam joj, ona je divna gospođa, pristojna, vaspitana. Dolazim i kažem: „Snežana, je l' mogu da vas poljubim samo jedanput, da bi bilo: jedan poljubac hoću?“ – ispričao je Vučić.
Kako je naveo, Snežana mu se osmehnula, a on ju je potom poljubio.
-Snežana mi se lepo osmehnula, ja sam iskoristio priliku, poljubio je jedanput i to je to. I onda su poludeli na nju, kao da je ona kriva. Ja sam kriv – rekao je Vučić.
On je potom poslao poruku da, bez obzira na poljupce, ruzmarin i druge simbole, građani na kraju sami odlučuju kome će dati svoj glas.
-Moglo se ljubiti i jedanput, i dvaput, i triput. Snežana je divna, i peva, i recituje, i glumi, i sve. Koliko god poljubaca slali, koliko god imali ruzmarina, na kraju ljudi glasaju po sopstvenoj savesti. I tako će biti i sledeće nedelje – poručio je Vučić.
"Jedan poljubac hoću ja, neću tri, neću dva. Hvala dragoj Snežani na podršci i ljubavi. Ujedinjena u ljubavi, Srbija uvek pobeđuje", napisao je Vučić u objavi na Instagramu.
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