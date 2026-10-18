SAD JE SVE JASNO! Albanski blokaderi potvrdili kontakte sa "studentskom" listom! (VIDEO)

TOKOM protesta održanih u subotu u Tirani povređeno je 65 osoba, od kojih je 12 i dalje na bolničkom lečenju u Trauma centru, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Albanije.

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Prema ažuriranim podacima, među povređenima je 37 policajaca, 24 demonstranta i četiri prolaznika, među kojima je i jedan maloletnik.

Ukupan broj povređenih tokom pet dana protesta u glavnom gradu Albanije dostigao je 272.

Od tog broja, 169 su pripadnici policije, 82 demonstranti, a 21 prolaznik.

U Tirani od utorka traju protesti koji su eskalirali, pa su na ulicama svakodnevni sukobi demonstranata i policije. Protesta je bilo i u drugim gradovima Albanije.

Albanski blokaderi potvrdili su kontakte koje imaju sa "studentskom" listom.

„Imamo jedan model, a to su studenti u Srbiji koji već dugo protestuju. Sada ih očekuje izborna borba 25. oktobra, za koju su formirali svoju listu – studentsku listu.“

"Da, znam. Pratim dešavanja i imam prijatelje među studentima u Srbiji, sa kojima sam u stalnom kontaktu u vezi sa organizacijom protesta i oblicima delovanja koje su i oni primenjivali.

Iskreno, u Albaniji se u ovom trenutku nije konkretno razmišljalo o stvaranju političke alternative koja bi proistekla iz protesta na ulicama. Reč je o alternativi koja će, bez sumnje, doći nakon ostavke premijera Edija Rame."

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