Kraj za Rusa! Španac izbacio Danila Medvedeva sa turnira u Šangaju

Španac napravio podvig.

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Španski teniser Rafael Hodar eliminisao je Danila Medvedeva u polufinalu Mastersa u Šangaju 2:0 (6:3, 6:4).

Mladi Španac, koji uživa u turniru karijere, u potpunosti je kontrolisao ritam meča. Nakon što je u prethodnim rundama napravio nekoliko velikih preokreta, uključujući i pobedu nad Kasperom Rudom u četvrtfinalu, Hodar je protiv Medvedeva odigrao izuzetno sigurno od samog starta.

Medvedev, koji je do polufinala stigao posle teške pobede nad Tomijem Polom, delovao je umorno i bez pravih rešenja za agresivnu igru protivnika. Hodar je napravio ključne brejkove u oba seta i stabilnim servisima uspeo da privede meč kraju, ostvarivši tako najveći uspeh u svojoj dosadašnjoj karijeri i plasman u veliko finale Šangaja.

Hodar će u finalu Mastersa u Šangaju (igra se za oko 9 miliona dolara) igrati protiv sunardnika Alehadra Davidoviča Fokine koji je nešto ranije u subotu izbacio prvog igrača sveta Sašu Zvereva.