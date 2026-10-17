Tenis

Kraj za Rusa! Španac izbacio Danila Medvedeva sa turnira u Šangaju

Filip Milošević

17. 10. 2026. u 15:22

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Španac napravio podvig.

Крај за Руса! Шпанац избацио Данила Медведева са турнира у Шангају

FOTO: Jose Ignacio Viseras/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španski teniser Rafael Hodar eliminisao je Danila Medvedeva u polufinalu Mastersa u Šangaju 2:0 (6:3, 6:4).

Mladi Španac, koji uživa u turniru karijere, u potpunosti je kontrolisao ritam meča. Nakon što je u prethodnim rundama napravio nekoliko velikih preokreta, uključujući i pobedu nad Kasperom Rudom u četvrtfinalu, Hodar je protiv Medvedeva odigrao izuzetno sigurno od samog starta.

Medvedev, koji je do polufinala stigao posle teške pobede nad Tomijem Polom, delovao je umorno i bez pravih rešenja za agresivnu igru protivnika. Hodar je napravio ključne brejkove u oba seta i stabilnim servisima uspeo da privede meč kraju, ostvarivši tako najveći uspeh u svojoj dosadašnjoj karijeri i plasman u veliko finale Šangaja.

Hodar će u finalu Mastersa u Šangaju (igra se za oko 9 miliona dolara) igrati protiv sunardnika Alehadra Davidoviča Fokine koji je nešto ranije u subotu izbacio prvog igrača sveta Sašu Zvereva.

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