"KAD MI JE MILICA DOVELA MOMKA..." Vučić: Svaki tata sa Balkana se ponaša isto! (VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić ispričao je juče u emisiji na TV Pink kako je izgledao susret sa porodicom momka njegove ćerke Milice, otkrivši da mu je ona pre upoznavanja uputila samo jednu molbu

Foto: Printscreen/Pink

Vučić je objasnio da je situacija za njega bila posebno zanimljiva jer je Miličin izabranik stranac, a upoznavanje je proteklo u prisustvu članova njegove porodice.

– I sad došla porodica, a on je stranac, i sad došli oni svi. I možete misliti, sad kod mene, ja sam, oni se svi poređali – ispričao je Vučić.

Na pitanje voditeljke da li su došli na upoznavanje, potvrdio je da su bili prisutni članovi porodice.

– Mama, otac, majka, da, da, svi došli, i sad oni mi saopštavaju da je to ozbiljna veza i tako je, a Milica: „Tata, molim te, samo budi normalan“ – rekao je Vučić.

– „Tata, molim te, samo nemoj…“ – prepričao je Vučić njene reči, uz komentar da je trebalo da pazi na izraz lica.

Vučić je kroz šalu opisao i sopstvenu reakciju, uz opasku da se od oca sa Balkana, očigledno, očekuje posebna doza ozbiljnosti kada ćerka dovede momka.

– Normalno! A ja primitivac, Balkanac – rekao je Vučić.

Na kraju je otkrio i kako je Milica ocenila čitavo upoznavanje kada su se gosti razišli.

– Dobro, bolje je prošlo nego što sam mislila – prepričao je Vučić.

"Kada ćerka dovede momka na upoznavanje, svaki tata sa Balkana se ponaša isto.", napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

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