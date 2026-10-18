Politika

"KAD MI JE MILICA DOVELA MOMKA..." Vučić: Svaki tata sa Balkana se ponaša isto! (VIDEO)

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18. 10. 2026. u 13:01

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić ispričao je juče u emisiji na TV Pink kako je izgledao susret sa porodicom momka njegove ćerke Milice, otkrivši da mu je ona pre upoznavanja uputila samo jednu molbu

КАД МИ ЈЕ МИЛИЦА ДОВЕЛА МОМКА... Вучић: Сваки тата са Балкана се понаша исто! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Pink

Vučić je objasnio da je situacija za njega bila posebno zanimljiva jer je Miličin izabranik stranac, a upoznavanje je proteklo u prisustvu članova njegove porodice.

– I sad došla porodica, a on je stranac, i sad došli oni svi. I možete misliti, sad kod mene, ja sam, oni se svi poređali – ispričao je Vučić.

Na pitanje voditeljke da li su došli na upoznavanje, potvrdio je da su bili prisutni članovi porodice.

– Mama, otac, majka, da, da, svi došli, i sad oni mi saopštavaju da je to ozbiljna veza i tako je, a Milica: „Tata, molim te, samo budi normalan“ – rekao je Vučić.

– „Tata, molim te, samo nemoj…“ – prepričao je Vučić njene reči, uz komentar da je trebalo da pazi na izraz lica.

Vučić je kroz šalu opisao i sopstvenu reakciju, uz opasku da se od oca sa Balkana, očigledno, očekuje posebna doza ozbiljnosti kada ćerka dovede momka.

– Normalno! A ja primitivac, Balkanac – rekao je Vučić.

Na kraju je otkrio i kako je Milica ocenila čitavo upoznavanje kada su se gosti razišli.

– Dobro, bolje je prošlo nego što sam mislila – prepričao je Vučić.

"Kada ćerka dovede momka na upoznavanje, svaki tata sa Balkana se ponaša isto.", napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

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