SINIŠA MALI ISPROBAO EKSPO BALON! Sa 150 metara visine poručio: Sledeći put kad budem imao ovakve ideje... (VIDEO)
PRVI probni let panoramskog balona oslikanog bojama Eskpa 2027 koji se uzdiže na 150 metara visine obavljen je danas na Adi Ciganliji.
Balonom se provozao i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, pa objavio snimak putem zvaničnog Instagram naloga:
"Danas smo gledali Beograd sa visine od 150 metara! Ovo je još jedna turistička atrakcija u našem gradu koja najavljuje Ekspo 2027 u Beogradu. Moram da priznam da mi nije bilo baš svejedno, ali osećaj je zaista fenomenalan! Baš kao i naš Beograd!
Sve informacije o letu balonom se nalaze na sajtu panoramabeograda.rs", stoji u opisu objave.
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